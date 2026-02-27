Ο Μπιλ Κλίντον κατέθεσε σήμερα στους βουλευτές της Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά την υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν και είπε: «Δεν είδα τίποτα που να με προβληματίσει». Ο πρώην πρόεδρος κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών για τη σχέση του με τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα.

Στη δήλωσή του ο Κλίντον ανέφερε ότι δεν θα είχε πετάξει με το αεροπλάνο του εκλιπόντος χρηματιστή αν γνώριζε για την υποτιθέμενη σεξουαλική εμπορία ανήλικων κοριτσιών. Είπε μάλιστα ότι θα τον είχε καταγγείλει αν το ήξερε. «Είμαστε εδώ επειδή το έκρυβε τόσο καλά από όλους για τόσο μεγάλο διάστημα», είπε ο Κλίντον. Ο Κλίντον πέταξε με το αεροπλάνο του Έπσταϊν αρκετές φορές στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αφού αποχώρησε από το αξίωμά του και πριν από την καταδίκη του Έπστιν το 2008 για παρακίνηση ανηλίκου σε πορνεία.

Το αρχείο του Έπστιν που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνει φωτογραφίες του Κλίντον με γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα έχουν υποστεί επεξεργασία. «Δεν είδα τίποτα και δεν έκανα τίποτα κακό», δήλωσε ο Κλίντον.

Η κατάθεση της Χίλαρι Κλίντον και οι πολιτικές αντιδράσεις

Η κατάθεσή του ακολουθεί εκείνη της συζύγου του, της πρώην Υπουργού Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, η οποία δήλωσε στην επιτροπή ότι δεν θυμάται να συνάντησε ποτέ τον Έπστιν και δεν είχε τίποτα να μοιραστεί σχετικά με τα σεξουαλικά του εγκλήματα. Ανέφερε επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της επτάωρης συνεδρίασης, ρωτήθηκε για την ύπαρξη UFO και μια θεωρία συνωμοσίας του 2016.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι Κλίντον δεν κατηγορούνται για αδικήματα, αλλά θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με την ανάμειξη του Έπστιν στο φιλανθρωπικό τους ίδρυμα.



Η διαμάχη για τον Τραμπ: Κατά τη διάρκεια διαλείμματος, ο Κόμερ είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Κλίντον ανέφερε στην επιτροπή πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν του είχε πει ποτέ τίποτα που να τον κάνει να πιστεύει ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος εμπλεκόταν σε εγκληματική δραστηριότητα με τον Έπστιν.



Η απάντηση των Δημοκρατικών: Οι Δημοκρατικοί της επιτροπής δήλωσαν ότι αυτή δεν ήταν ακριβής περιγραφή και ότι εγείρονται ερωτήματα για τις παλαιότερες δηλώσεις του Τραμπ. Υποστήριξαν ότι η επιτροπή θα έπρεπε να καλέσει τον Τραμπ να καταθέσει — μια ιδέα που ο Κόμερ απέκλεισε. «Η παρουσία του Προέδρου Κλίντον εδώ σήμερα υπό όρκο αναδεικνύει το τεράστιο κενό “μεγέθους Ντόναλντ Τραμπ” στην έρευνα του Προέδρου Κόμερ», δήλωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμς Γουόκινσο από τη Βιρτζίνια.

Το ιστορικό του Ντόναλντ Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν επίσης το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ ότι παρακρατά αρχεία μιας γυναίκας που κατηγόρησε τον Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση όταν εκείνη ήταν ανήλικη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι εξετάζει το υλικό, προειδοποιώντας παράλληλα ότι περιλαμβάνει αβάσιμες κατηγορίες.



Το όνομα του Τραμπ εμφανίζεται συχνά στα αρχεία του Έπστιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συχνές κοινωνικές συναναστροφές με τον Έπστιν στις δεκαετίες του 1990 και του 2000, ωστόσο υποστηρίζει ότι διέκοψε τους δεσμούς πριν από την καταδίκη του Έπστιν το 2008. Οι αρχές δεν τον έχουν κατηγορήσει για ποινικό αδίκημα σε σχέση με την υπόθεση.



Στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον Κλίντον: «Δεν μου αρέσει να τον βλέπω να καταθέτει», είπε ο Τραμπ. «Αλλά σίγουρα κυνήγησαν εμένα περισσότερο από αυτό».



Οι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν κοντά στην κύρια κατοικία τους στο Τσαπάκουα της Νέας Υόρκης, αφού η Βουλή απείλησε να τους διώξει για περιφρόνηση του Κογκρέσου. Και οι δύο κατηγορούν τους Ρεπουμπλικανούς για μια «άσκηση κομματικού συμφέροντος» που σχεδιάστηκε για να προστατεύσει τον Τραμπ από τον έλεγχο της Βουλής, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.



Ο Έπστιν πέθανε στη φυλακή το 2019 ενώ αντιμετώπιζε ομοσπονδιακά εγκλήματα σεξουαλικής εμπορίας. Ο θάνατός του κρίθηκε ως αυτοκτονία.