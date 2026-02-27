Η Paramount υπέγραψε συμφωνία αξίας 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros Discovery.

Η συμφωνία προέκυψε αφού το Netflix αποσύρθηκε από τη «μάχη προσφορών» για την εταιρία.

Το Netflix είχε αρνηθεί να αντιστοιχήσει την τελευταία προσφορά της Paramount ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή την Πέμπτη, έχοντας προηγουμένως προσφέρει 27,75 δολάρια ανά μετοχή για τα στούντιο και τα streaming assets της Warner Bros Discovery.

Η Paramount, υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον, γιου του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, διαθέτει ισχυρές πολιτικές συνδέσεις με τη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εξαγορά σημαίνει ότι η Paramount Skydance θα αποκτήσει τα ειδησεογραφικά κανάλια CNN και CBS News.

Η συμφωνία ενώνει δύο από τα πέντε ιστορικά στούντιο του Χόλιγουντ, με πιθανό αποτέλεσμα να επαναπροσδιοριστεί η αμερικανική βιομηχανία κινηματογράφου.

Σημαίνει επίσης ότι ταινίες όπως τα «Harry Potter», «Superman» και «Barbie», καθώς και δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως το «Succession», θα προστεθούν στη βιβλιοθήκη περιεχομένου της Paramount.

Στον κατάλογο της Paramount περιλαμβάνονται ταινίες όπως τα «Top Gun» και «The Godfather», καθώς και η υπηρεσία streaming Paramount+.

Ο Ντέιβιντ Έλισον, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Paramount, δήλωσε: «Από την αρχή, η επιδίωξή μας για την Warner Bros Discovery καθοδηγήθηκε από έναν σαφή σκοπό: να τιμήσουμε την κληρονομιά δύο εμβληματικών εταιριών, ενώ παράλληλα επιταχύνουμε το όραμά μας για την οικοδόμηση μιας εταιρίας μέσων και ψυχαγωγίας επόμενης γενιάς.

Με τη συνένωση αυτών των στούντιο παγκόσμιας κλάσης, των συμπληρωματικών πλατφορμών streaming και του εξαιρετικού ταλέντου που τα υποστηρίζει, θα δημιουργήσουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία για το κοινό, τους συνεργάτες και τους μετόχους – και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι για όσα έρχονται».

Οι ρυθμιστικές αρχές στην Καλιφόρνια προετοιμάζουν ενδελεχή έλεγχο της συμφωνίας.

Πολιτικοί τόσο από το Δημοκρατικό όσο και από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα στις ΗΠΑ έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι οποιαδήποτε συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές και λιγότερες επιλογές για τους καταναλωτές.