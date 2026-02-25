Η Paramount Skydance ανέβασε την προσφορά της για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, σε μια κίνηση που ενδέχεται να αφήσει εκτός παιχνιδιού τον ανταγωνιστή Netflix.

Η Warner Bros, η οποία είχε θέσει πέρυσι προς πώληση την εταιρεία, ανακοίνωσε ότι η Paramount συμφώνησε να αυξήσει την προσφορά της κατά 1 δολάριο ανά μετοχή, δημιουργώντας μια πρόταση που το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι «θα μπορούσε εύλογα να οδηγήσει σε μια … ανώτερη πρόταση».

Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι θα συμμετάσχει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις πριν λάβει οριστική απόφαση για το αν θα εγκαταλείψει τη συμφωνία που είχε συνάψει με το Netflix τον Δεκέμβριο.

Το Netflix, που θα είχε μόλις τέσσερις ημέρες για να υποβάλει ανταγωνιστική προσφορά, δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, σε συνέντευξή του στο BBC απέφυγε να διευκρινίσει αν η εταιρεία είναι διατεθειμένη να εμπλακεί σε πόλεμο προσφορών, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «φυσικό κομμάτι της διαδικασίας».

«Δεν θέλω να κάνω υποθέσεις», είπε πριν από τη νέα προσφορά της Paramount. «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη συμφωνία στην οποία βρισκόμαστε τώρα, παραμένουμε συνεπείς αγοραστές όπως πάντα».

Η Paramount, η οποία υποστηρίζεται από τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Λάρι Έλισον και ηγείται ο γιος του, Ντέιβιντ, έχει προχωρήσει σε έντονη εκστρατεία για την εξαγορά της Warner Bros από πέρυσι, στοχεύοντας να εδραιωθεί ως ισχυρός παίκτης του Χόλιγουντ.

Μέχρι στιγμής, όμως, η Warner Bros έχει απορρίψει τις προσφορές της Paramount. Τον Δεκέμβριο, είχε συμφωνήσει να πουλήσει τα τμήματα κινηματογράφου και streaming, συμπεριλαμβανομένου του HBO, στο Netflix έναντι 27,75 δολαρίων ανά μετοχή ή περίπου 82 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Η Warner Bros προγραμμάτισε την αποσχιστική πώληση του υπόλοιπου επιχειρηματικού τομέα της, που περιλαμβάνει παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα και το CNN, ως ανεξάρτητη εταιρεία.

Μετά την αρχική απόρριψη, η Paramount αύξησε την πρότασή της, προτείνοντας 30 δολάρια ανά μετοχή για την πλήρη εξαγορά της Warner Bros, ενώ πλέον έχει συμφωνήσει επίσημα να προσφέρει 31 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, με επιπλέον ποσά σε περίπτωση καθυστέρησης της ολοκλήρωσης της συμφωνίας.

Η εταιρεία δεσμεύτηκε επίσης να καταβάλει 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε περίπτωση που η συμφωνία καταρρεύσει και να καλύψει τα 2,8 δισ. δολάρια που η Warner Bros είχε συμφωνήσει να καταβάλει στο Netflix σε περίπτωση ακύρωσης του σχεδίου συγχώνευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση για την επόμενη κίνησή του.

Παράλληλα, νομοθέτες έχουν εκφράσει ανησυχίες και για τις δύο προσφορές, επικαλούμενοι πιθανό μονοπώλιο και επιπτώσεις στον χώρο της ψυχαγωγίας. Σε ακρόαση στην Ουάσινγκτον νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Σαράντος κλήθηκε να απαντήσει για πιθανές αυξήσεις τιμών και για το μέλλον των κινηματογράφων.

Οι σχέσεις της οικογένειας Έλισον με την κυβέρνηση Τραμπ έχουν επίσης τραβήξει την προσοχή των Δημοκρατικών.

Η Warner Bros δήλωσε ότι θα «συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για να εξεταστεί αν μπορεί να επιτευχθεί μια πρόταση που συνιστά ανώτερη προσφορά για την εταιρεία».

Προηγούμενη ανάλυση του Λουκ Στίλμαν, διευθυντή στην αμερικανική εταιρεία συμβούλων Madison & Wall, έδειχνε ότι η Warner Bros πιθανότατα επιδιώκει να πυροδοτήσει έναν πόλεμο προσφορών, με την τιμή να φτάσει τελικά έως τα 33 δολάρια ανά μετοχή.