Το Netflix υπέβαλε και επίσημα πλέον μία τροποποιημένη προσφορά σε μετρητά για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, κερδίζοντας την ομόφωνη υποστήριξη από το διοικητικό συμβούλιο του ιδιοκτήτη του HBO, χωρίς να αυξήσει την τιμή αγοράς των 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη συμφωνία συγχώνευσης, το Netflix θα καταβάλει στους μετόχους της Warner Bros 27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο, την εκτεταμένη ταινιοθήκη και την υπηρεσία streaming HBO Max, αντί για ένα μείγμα μετρητών και μετοχών.

«Το αντάλλαγμα για τη συγχώνευση είναι ένα σταθερό χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί από μια εταιρεία επενδυτικού βαθμού, παρέχοντας στους μετόχους (της Warner Bros) βεβαιότητα αξίας και ρευστότητας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης», δήλωσε η Warner Bros στην κατάθεση της νέας προσφοράς που έγινε σήμερα.

Προηγουμένως, ο γίγαντας του streaming προσέφερε 23,25 δολάρια σε μετρητά και 4,50 δολάρια σε μετοχές του Netflix για να αγοράσει περιουσιακά στοιχεία της Warner Bros. Οι μετοχές του Netflix έχουν υποχωρήσει σχεδόν 15% από την ανακοίνωση της συγχώνευσης στις 5 Δεκεμβρίου, κλείνοντας στα 88 δολάρια ανά μετοχή την Παρασκευή – πολύ κάτω από την κατώτατη τιμή των 97,91 δολαρίων της αρχικής προσφοράς. Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros αποκάλυψε επίσης την αποτίμησή του για την Discovery Global, μια προγραμματισμένη απόσχιση που θα περιλαμβάνει τηλεοπτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως την υπηρεσία streaming Discovery+. Το διοικητικό συμβούλιο υποστήριξε ότι η συμφωνία συγχώνευσης του Netflix είναι ανώτερη από την προσφορά μετρητών της Paramount Skydance ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή για την εταιρεία, επειδή οι επενδυτές της Warner Bros θα διατηρήσουν μερίδιο στην ξεχωριστά διαπραγματεύσιμη Discovery Global.

Οι σύμβουλοι της Warner Bros. χρησιμοποίησαν τρεις ξεχωριστές προσεγγίσεις για την αποτίμηση της Discovery Global. Η χαμηλότερη τιμή μετοχής στην οποία κατέληξαν ήταν 1,33 δολάρια ανά μετοχή, εφαρμόζοντας μία μόνο τιμή σε ολόκληρη την εταιρεία. Η Paramount δήλωσε ότι η απόσχιση της καλωδιακής τηλεόρασης, η οποία αποτελεί κεντρικό στοιχείο της προσφοράς του γίγαντα του streaming, είναι ουσιαστικά άχρηστη. Ο αντίπαλος πλειοδότης προσέφυγε στο δικαστήριο στις 12 Ιανουαρίου για να επιταχύνει την αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών, ώστε οι επενδυτές να μπορέσουν να αξιολογήσουν τις ανταγωνιστικές προσφορές για την Warner Bros. Ένας δικαστής του Ντέλαγουερ απέρριψε το αίτημα, διαπιστώνοντας ότι η Paramount δεν είχε καταφέρει να αποδείξει ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία από τις φερόμενες ως ανεπαρκείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιχείρηση καλωδιακής τηλεόρασης της Warner Bros.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Reuters, η Warner Bros επανέλαβε τους λόγους απόρριψης της προσφοράς της Paramount, λέγοντας ότι η προσφορά της σε μετρητά των 30 δολαρίων ανά μετοχή ήταν ανεπαρκής, αφού έλαβε υπόψη την «τιμή και τους πολυάριθμους κινδύνους, κόστη και αβεβαιότητες». Μια συγχώνευση με το Netflix θα άφηνε την ενοποιημένη εταιρεία με περίπου 85 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρέος, σε σύγκριση με 87 δισεκατομμύρια δολάρια για την Paramount.

Αλλά το Netflix αξίζει πολύ περισσότερο, η αξία του αποτιμάται στα 402 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 12,6 δισεκατομμύρια που είναι η αξία της Paramount. Το Netflix έχει επίσης πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας, ενώ τα ομόλογα της Paramount αξιολογούνται σε επίπεδα junk από την Standard & Poor’s και πιθανότατα θα δεχθούν περαιτέρω πιέσεις, ανέφερε η Warner Bros στην κατάθεσή της.