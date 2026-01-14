Το Netflix φέρεται να προετοιμάζεται να μετατρέψει την προσφορά του για την εξαγορά των στούντιο και των δραστηριοτήτων streaming της Warner Bros Discovery (WBD) σε πρόταση που θα βασίζεται αποκλειστικά σε μετρητά, σε μια προσπάθεια να επισπεύσει τη συμφωνία και να αποκρούσει μια ανταγωνιστική εχθρική πρόταση εξαγοράς από την Paramount Skydance.

Οι αλλαγές στην προσφορά του Netflix, ύψους 83 δισ. δολαρίων, οι οποίες αναφέρθηκαν αρχικά από το Bloomberg, έχουν στόχο να επιταχύνουν τη διαδικασία εξαγοράς, η οποία αναμένεται να διαρκέσει μήνες και να καταστήσουν τη συμφωνία πιο ελκυστική για τους μετόχους της WBD.

Η ενδεχόμενη συγχώνευση Netflix και WBD έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από Αμερικανούς πολιτικούς και παράγοντες της βιομηχανίας του θεάματος, με ορισμένους να εκφράζουν ανησυχίες ότι ο νέος κολοσσός των μέσων ενημέρωσης θα ελέγχει σχεδόν το μισό της αγοράς του streaming.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας με το Netflix, η πλατφόρμα streaming, με την τεράστια βιβλιοθήκη περιεχομένου της, θα αποκτήσει τον έλεγχο των πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων της WBD, μεταξύ των οποίων η Warner Bros, το στούντιο πίσω από επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises όπως ο Χάρι Πότερ, ο Σούπερμαν και ο Μπάτμαν, καθώς και το HBO, το οποίο φιλοξενεί σειρές όπως το Game of Thrones, το The White Lotus και το Succession.

Την ίδια στιγμή, η Paramount, η οποία ελέγχεται από τη δισεκατομμυριούχο οικογένεια Έλισον, επιχειρεί να εξασφαλίσει τη δική της εξαγορά της WBD, ύψους 108,4 δισ. δολαρίων. Η πρότασή της υποστηρίζεται από προσωπική εγγύηση 40 δισ. δολαρίων του Λάρι Έλισον, συνιδρυτή της Oracle.

Η WBD έχει στο παρελθόν καλέσει τους μετόχους της να απορρίψουν την «ανεπαρκή» εχθρική πρόταση εξαγοράς της Paramount, υποστηρίζοντας ότι βασίζεται σε σημαντικό βαθμό σε δανειακή χρηματοδότηση.

Μέσα σε αυτή την ασυνήθιστα σκληρή εταιρική αντιπαράθεση, η Paramount σχεδιάζει να προτείνει τη δική της σύνθεση διοικητικού συμβουλίου στην WBD, με στόχο να καταψηφιστεί η συμφωνία με το Netflix.

Βάσει των όρων της αρχικής συμφωνίας του Netflix, οι μέτοχοι της WBD θα λάμβαναν 23,25 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, καθώς και μετοχές του Netflix και συμμετοχή στην επιχείρηση παγκόσμιων δικτύων της WBD, την οποία το Netflix δεν σκοπεύει να αποκτήσει και η οποία περιλαμβάνει το CNN, το Cartoon Network και το Discovery Channel.

Η Warner Bros έθεσε επίσημα τον εαυτό της προς πώληση τον Οκτώβριο, αφού προσέλκυσε ενδιαφέρον από αρκετές πλευρές. Η συμφωνία με το Netflix επιτεύχθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου, έπειτα από ανταγωνιστικές προτάσεις εξαγοράς από την Paramount και την Comcast, η οποία κατέχει περιουσιακά στοιχεία όπως τα Universal Studios, το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο NBC και το Sky.

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η συμφωνία με το Netflix, η WBD έχει δεχτεί επανειλημμένες προσπάθειες από την Paramount να ανατραπεί η συμφωνία και να γίνει αποδεκτή η δική της πρόταση.

Οι μετοχές της WBD έκλεισαν με άνοδο 1,6% την Τρίτη, μετά τις πληροφορίες για τα σχέδια του Netflix, ενώ οι μετοχές του Netflix ενισχύθηκαν κατά 1%.