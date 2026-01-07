Η Warner Bros Discovery απέρριψε την ενισχυμένη προσφορά εξαγοράς ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Paramount Skydance και κάλεσε τους μετόχους να στηρίξουν την ανταγωνιστική πρόταση της Netflix.

Σε μια νέα εξέλιξη στη μάχη που έχει καθηλώσει το Χόλιγουντ, το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros χαρακτήρισε την προσφορά της Paramount «ανεπαρκή», επισημαίνοντας ότι εξαρτάται από «ένα εξαιρετικό υψηλό επίπεδο χρέους». Το αιωνόβιο στούντιο, γνωστό για ταινίες όπως το «Καζαμπλάνκα» και το «Χάρι Πότερ», επανέλαβε την προσήλωσή του σε μια συμφωνία με τον κολοσσό streaming Netflix.

Η απόφαση αποτελεί ένα σοβαρό πλήγμα για την Paramount, η οποία είναι πίσω από ταινίες όπως «Ο Νονός» και «Mission: Impossible», καθώς και από δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως το «Yellowstone» και το «Landman». Τον προηγούμενο μήνα, ο δισεκατομμυριούχος Λάρι Έλισον, του οποίου η οικογένεια ελέγχει την Paramount, είχε παράσχει εγγύηση ύψους 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να στηρίξει την προσφορά.

Ωστόσο, η Warner Bros χθες τόνισε ότι το σχέδιο χρηματοδότησης της Paramount θα επιβάρυνε το μικρότερο στούντιο του Χόλιγουντ με χρέος ύψους 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, καθιστώντας την την μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση (leveraged buyout) στην ιστορία.

Μια νίκη για τη Netflix θα της έδινε τον έλεγχο του τεράστιου καταλόγου ταινιών της Warner Bros, καθώς και τηλεοπτικών τίτλων όπως «The Sopranos» και «Game of Thrones» από την υπηρεσία streaming HBO. Η Netflix επιδιώκει να εδραιώσει μια αδιαμφισβήτητη θέση στο χώρο του streaming με τις δικές της επιτυχίες, όπως τα «Bridgerton» και «Squid Game».

Ωστόσο, η συμφωνία αναμένεται να εξεταστεί αυστηρά από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές για τον ανταγωνισμό.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Netflix, Τεντ Σαράντος και Γκρεγκ Πίτερς, χαιρέτισαν την απόφαση της Warner Bros, υπογραμμίζοντας ότι αναγνωρίζει τη συμφωνία της streaming πλατφόρμας «ως την ανώτερη πρόταση που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη αξία στους μετόχους, αλλά και στους καταναλωτές, τους δημιουργούς και τη συνολική βιομηχανία ψυχαγωγίας».