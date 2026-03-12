Ένα Grand Finale με έναν Grand παίκτη που γράφει ιστορία έρχεται στην 3η και τελευταία συναρπαστική εβδομάδα του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week που ξεκινά απόψε, Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 22:00 και θα κορυφωθεί με τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, 15 Μαρτίου, στις 20:00 στον ΑΝΤ1.

15 ερωτήσεις, 2 μαξιλαράκια, 4 βοήθειες και 1 απόφαση που αξίζει 300.000€!

«Πάντα είχα την περιέργεια να ακούσω την τελευταία ερώτηση», δηλώνει ο παίκτης που θα κάτσει στην καρέκλα του μεγάλου τελικού του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week. Θα καταφέρει τελικά να πραγματοποιήσει την επιθυμία του και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο των 300.000€;

Δείτε το trailer:

Στιγμές που κόβουν την ανάσα έρχονται σε ένα παιχνίδι που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική και παγκόσμια τηλεόραση και η συγκλονιστική τελευταία εβδομάδα Grand Prize του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξεκινά απόψε το βράδυ, Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 22:00 στον ΑΝΤ1.