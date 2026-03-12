Δύο διαφορετικές επιλογές έχει μπροστά του ο Λουτσιάνο Σπαλέτι για το νέο του συμβόλαιο με τη Γιουβέντους: είτε ένα έτος συνεργασίας με αποδοχές 7 εκατομμυρίων ευρώ είτε διετές συμβόλαιο με 5 εκατομμύρια ετησίως.

Προς το παρόν, ωστόσο, ο Τοσκανός τεχνικός έχει στραμμένη την προσοχή του στον αγωνιστικό στόχο και συγκεκριμένα στο κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ουντινέζε. Πρόκειται για μια επικίνδυνη αποστολή αλλά και μια καθοριστική στάση στη μάχη για την έξοδο στο Champions League, στην οποία θα έχει ξανά διαθέσιμο και τον Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Για τη Γιουβέντους το ματς του Σαββάτου δεν κρίνει τα πάντα, όμως έχει τεράστια σημασία. Μια νίκη στο Φρίουλι θα της επιτρέψει να κοιμηθεί – έστω και προσωρινά – στην 4η θέση, αφήνοντας δύο βαθμούς πίσω της την Κόμο και τη Ρόμα. Παράλληλα, θα αυξήσει σημαντικά την πίεση στην ομάδα του Κόμο, όπου την Κυριακή ο Σεσκ Φάμπρεγας θα αντιμετωπίσει τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Κρίσιμη καμπή

Το παιχνίδι αυτό αποτελεί ουσιαστικά την αρχή της τελικής αποστολής της σεζόν: 70 ημέρες για να εξασφαλιστούν τα περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ που εγγυάται η συμμετοχή στο Champions League της περιόδου 2026-27.

Πρόκειται για ένα τεράστιο οικονομικό όφελος, το οποίο δεν θα επηρεάσει την παραμονή του Σπαλέτι στη Γιουβέντους – κάτι που έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών – αλλά θα καθορίσει τη δύναμη πυρός της ομάδας στην αγορά και κατ’ επέκταση το επίπεδο των φιλοδοξιών της.

Η «Μεγάλη Κυρία» έχει ήδη αποφασίσει να συνεχίσει με τον Σπαλέτι στον πάγκο, ενώ και ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει στο Τορίνο. Η υπογραφή του νέου συμβολαίου θεωρείται πλέον θέμα χρόνου.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στον Σπαλέτι, τον διευθύνοντα σύμβουλο Νταμιέν Κομολί και τον στενό συνεργάτη του, Τζόρτζιο Κιελίνι έχουν ήδη μπει στην τελική ευθεία. Έχει πραγματοποιηθεί και σχετική συνάντηση όπου συζητήθηκαν τα σχέδια ενίσχυσης της ομάδας, ενώ παράλληλα διαμορφώθηκαν και δύο σενάρια για την επέκταση της συνεργασίας.

Το ένα προβλέπει συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με οψιόν για ακόμη μία σεζόν, ενώ το άλλο αφορά απευθείας διετή συμφωνία. Πλέον ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας καλείται να αποφασίσει ποια επιλογή θα προτιμήσει.

Οι δύο δρόμοι του Σπαλέτι

Η διάρκεια του συμβολαίου δεν είναι αμελητέα λεπτομέρεια, καθώς συνεπάγεται και διαφορετικά οικονομικά δεδομένα, ωστόσο δεν αποτελεί εμπόδιο που θα μπορούσε να χαλάσει τη συμφωνία.

Από πλευράς διοίκησης υπάρχει απόλυτη ευελιξία. Ο Σπαλέτι, που ανέλαβε την ομάδα στις 30 Οκτωβρίου με συμβόλαιο μόλις οκτώ μηνών, δείχνει να ενδιαφέρεται περισσότερο για το αγωνιστικό πλάνο και την ποιότητα των μεταγραφών παρά για τη διάρκεια του νέου συμβολαίου του.

Μαζί με τη διοίκηση εξετάζει ποιο είναι το καταλληλότερο σενάριο: επέκταση μέχρι το 2027 ή συμφωνία απευθείας έως το 2028. Οι δύο επιλογές συνοδεύονται και από διαφορετικές αποδοχές.

Το πρώτο σενάριο προβλέπει συμβόλαιο ενός έτους με απολαβές επτά εκατομμυρίων ευρώ (έξι εκατομμύρια βασικός μισθός συν ένα σε μπόνους) και οψιόν για τη σεζόν 2027-28 με τα ίδια οικονομικά δεδομένα. Το δεύτερο αφορά διετή συμφωνία με πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Με βάση τις τελευταίες σκέψεις των ημερών, το πρώτο σενάριο φαίνεται να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες. Σε κάθε περίπτωση, ο Σπαλέτι δεν θα ξεκινήσει την επόμενη σεζόν με συμβόλαιο που λήγει άμεσα, χάρη στην οψιόν που προβλέπεται για το 2027-28.

Αναμονή για Γκορέτσκα

Η οριστικοποίηση της συμφωνίας, ως ένδειξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αναμένεται να έρθει πριν ακόμη ξεκαθαρίσει η βαθμολογική κατάσταση. Με άλλα λόγια, το μήνυμα είναι σαφές: η πρόκριση στο Champions League αποτελεί στόχο πάση θυσία, όμως η συνεργασία των δύο πλευρών θα συνεχιστεί σε κάθε περίπτωση.

Ο «γάμος» θα επισημοποιηθεί σύντομα και στη συνέχεια θα φανεί ποιο θα είναι το διαθέσιμο μπάτζετ και η διάθεση για την ενίσχυση της ομάδας.

Η κατάκτηση της 4η θέσης θα επηρεάσει καθοριστικά τα οικονομικά, τη στρατηγική και το επίπεδο των μεταγραφών. Ο Σπαλέτι δεν «παίζει» την παραμονή του στη Γιουβέντους στα επόμενα δέκα παιχνίδια, αλλά ουσιαστικά το επίπεδο των παικτών που θα προστεθούν στο ρόστερ.

Οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές που επιθυμεί για να ανεβάσει επίπεδο η ομάδα είναι προσεγγίσιμοι μόνο αν η Γιουβέντους εξασφαλίσει συμμετοχή στο Champions League. Τα αγωνιστικά δεδομένα συνδέονται άμεσα με τα οικονομικά. Οι ελεύθεροι Λέον Γκορέτσκα της Μπάγερν και Μπερνάρντο Σίλβα της Μάντσεστερ Σίτι θέλουν να αγωνίζονται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.