Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7) θα συναντηθούν σύντομα στο Παρίσι στις 24 και 25 Μαρτίου για να συζητήσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης στο Ιράν, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Άναντ.

Την ετοιμότητά τους να παρέμβουν στην ενεργειακή αγορά, εφόσον κριθεί απαραίτητο, εξέφρασαν πρόσφατα οι υπουργοί Ενέργειας της G7. Εν μέσω της κλιμακούμενης αστάθειας στις τιμές του αργού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη διαβεβαίωσαν ότι θα δράσουν σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ, IEA) για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας.

«Υποστηρίζουμε κατ’ αρχήν την εφαρμογή δραστικών μέτρων για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση, περιλαμβανομένης της προσφυγής στα στρατηγικά αποθέματα», δήλωσαν οι υπουργοί Ενέργειας της G7 σε κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.