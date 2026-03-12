Η Τουρκία θρηνεί την απώλεια της 13χρονης Ζεχρά Ουζούμ, η οποία δολοφονήθηκε από τον πατέρα της Αμπντουλραζάκ Ουζούμ και θάφτηκε σε χόμπι-κήπο στο χωριό Ασαγικαρτάλ του νομού Τεπέμπασι, όπως αποκάλυψαν οι αρχές μετά από εντατικές έρευνες δέκα ημερών. Η φρικτή αλήθεια βγήκε στο φως όταν η αστυνομία, βασισμένη σε τηλεφωνικές καταγραφές και βιντεοεπιτήρηση, ερεύνησε τον κήπο του πατέρα, εντοπίζοντας το άψυχο σώμα του κοριτσιού.

Η Ζεχρά εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην Çamlıca Mahallesi στις 2 Μαρτίου, φορώντας μαύρο μπουφάν, μαύρα παπούτσια και μαύρη τσάντα. Η οικογένεια ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία του Εσκισεχίρ, που κλιμάκωσε τις αναζητήσεις σε όλη την περιοχή, ενώ η Εθνική Αστυνομία (EGM) έστειλε μαζικά SMS σε πολίτες με φωτογραφία της: «Καφέ μάτια, 150 εκ. ύψος, 45 κιλά, μελαχρινή». Παρά τις προσπάθειες των τμημάτων Παιδικών Υποθέσεων και Ασφαλείας, καμία ιδέα δεν βρέθηκε αρχικά.

Μόλις τρεις ημέρες μετά, στις 5 Μαρτίου, ο Αμπντουλραζάκ Ουζούμ βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του, κάτι που πυροδότησε ύποπτες σκέψεις. Οι έρευνες στράφηκαν σ’ αυτόν, επιβεβαιώνοντας ότι σκότωσε την κόρη του και την έκρυψε στον κήπο του πριν αυτοκτονήσει. Το σώμα της Ζεχρά μεταφέρθηκε για νεκροτομή, ενώ η Εισαγγελία διερευνά τα κίνητρα και τις συνθήκες του διπλού δράματος.

Η κοινότητα του Εσκισεχίρ είναι συγκλονισμένη, με τουρκικά ΜΜΕ όπως Sabah, Haberler και Habertürk να καλούν για ενίσχυση μέτρων κατά της οικιακής βίας. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με νέες καταθέσεις αναμενόμενες.