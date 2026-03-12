Σε κάθειρξη 13 ετών καταδικάστηκε η 56χρονη Μάντι Γουίξον, η οποία κρατούσε αιχμάλωτη μια ευάλωτη γυναίκα ως σκλάβα για 25 ολόκληρα χρόνια στο Τιούκσμπερι της Αγγλίας. Η Γουίξον, μητέρα 10 παιδιών, κρίθηκε ένοχη για παράνομη κατακράτηση και καταναγκαστική εργασία, καθώς εξανάγκαζε το θύμα —μια γυναίκα με μαθησιακές δυσκολίες— να καθαρίζει το ακατάστατο σπίτι της κάτω από άθλιες συνθήκες.



Το χρονικό της κακοποίησης είναι συγκλονιστικό. Το θύμα, που σήμερα διανύει τη δεκαετία των 40, είχε υποστεί απίστευτα βασανιστήρια: της έριχναν υγρό πιάτων στον λαιμό, χλωρίνη στο πρόσωπο και της ξύριζαν το κεφάλι παρά τη θέλησή της. Τρεφόταν μόνο με αποφάγια, ενώ οι ξυλοδαρμοί ήταν καθημερινό φαινόμενο. Μάλιστα, η Γουίξον της είχε σπάσει τα δόντια με το κοντάρι μιας σκούπας, ενώ η γυναίκα είχε αναπτύξει μεγάλους κάλους στα πόδια από το συνεχές σφουγγάρισμα των δαπέδων στα γόνατα.



Η φρίκη ξεκίνησε το 1996, όταν το θύμα ήταν μόλις 16 ετών και παραδόθηκε στη φροντίδα της Γουίξον λόγω οικογενειακών προβλημάτων. Για δεκαετίες, η 56χρονη εκμεταλλευόταν το θύμα και οικονομικά, εισπράττοντας τα επιδόματά της, τα οποία υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν τις 100.000 λίρες. Για να δικαιολογήσει την εξαφάνιση της γυναίκας από τη γειτονιά, η Γουίξον ισχυριζόταν ψευδώς ότι είχε μετακομίσει στη Σκωτία με έναν σύντροφο.



Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2021, όταν ένας από τους γιους της ίδιας της Γουίξον ενημέρωσε τις αρχές. Οι γιατροί που εξέτασαν το θύμα διαπίστωσαν ότι ήταν υποσιτισμένη και υπέφερε από χρόνιες μολύνσεις, ενώ η ίδια η γυναίκα περιέγραψε τη ζωή της ως μια συνεχή κατάσταση φόβου και ελέγχου, γράφοντας σε σημειώσεις της ότι ονειρευόταν «να δει ξανά τον ήλιο».



Ο δικαστής χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της Γουίξον ως επίμονη και σκληρή υποδούλωση που προκάλεσε μόνιμο τραύμα, ενώ η αστυνομία τόνισε ότι η δράστις «αποανθρωποποίησε» πλήρως το θύμα, αντιμετωπίζοντάς το όχι ως άνθρωπο, αλλά ως εργαλείο για τη δική της εξυπηρέτηση. Η Γουίξον, μέχρι και σήμερα, αρνείται τις κατηγορίες και δεν έχει δείξει ίχνος μεταμέλειας, όπως σημειώνει δημοσίευμα του BBC.