Η μέρα που περίμεναν όλοι στον Παναθηναϊκό ήρθε, καθώς ο Ματίας Λεσόρ είναι στη 12άδα για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις Κάουνας, με τον Εργκίν Αταμάν να αφήνει εκτός τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Ο προπονητής των «πράσινων» είχε προαναγγείλει την επιστροφή του Γάλλου σέντερ στη δράση και αυτό θα συμβεί τελικά στο ματς με τους Λιθουανούς, καθώς είναι κανονικά στη 12άδα.

Ο Λεσόρ είχε τραυματιστεί σοβαρά τον Δεκέμβριο του 2024, έπαιξε για λίγα λεπτά στο Final Four του Άμπου Ντάμπι τον Μάιο του 2025 και από τότε παρέμενε εκτός δράσης και ζούσε τον δικό του… Γολγοθά.

Η ώρα της μεγάλης επιστροφής, όμως, έφτασε, καθώς είναι έτοιμος για να αγωνιστεί κόντρα στη Ζαλγκίρις. Αντιθέτως, εκτός 12άδας έμεινε ο Ρογκαβόπουλος, όπως και οι Βασίλης Τολιόπουλος, Μάριους Γκριγκόνις και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Στη 12άδα του Παναθηναϊκού είναι οι Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.