Δεκάδες πετρελαιοφόρα είναι εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, με την Greenpeace να τα χαρακτηρίζει «ωρολογιακή βόμβα», καθώς αν υπάρξει διαρροή πετρελαίου, αναμένεται τεράστια οικολογική καταστροφή που θα επηρεάσει την περιοχή και όχι μόνο.

Συνολικά, 85 δεξαμενόπλοια που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο μεταφέρουν δισεκατομμύρια λίτρα πετρελαίου, έγραψε ο Guardian.

Η Greenpeace της Γερμανίας χαρτογράφησε τα πετρελαιοφόρα της περιοχής, δείχνοντας τη θέση των εγκλωβισμένων πλοίων, αλλά και εκείνων που χτυπήθηκαν.

«Αυτή τη στιγμή, δεκάδες δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν δισεκατομμύρια λίτρα πετρελαίου έχουν παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο, καθώς τοποθετούνται νάρκες και πυραύλοι χτυπούν τα πλοία», δήλωσε η Νίνα Νοέλ, εκπρόσωπος της Greenpeace Γερμανίας.

Τα εγκλωβισμένα πετρελαιοφόρα στον Περσικό Κόλπο

«Αυτό είναι μια περιβαλλοντική καταστροφή που περιμένει να συμβεί. Μια μόνο διαρροή πετρελαίου στον Κόλπο θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά σε αυτό το ευαίσθητο θαλάσσιο οικοσύστημα, με καταστροφικές συνέπειες για τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά της περιοχής, προσθέτοντας στο ήδη τρομερό ανθρώπινο κόστος που έχει επιφέρει αυτός ο παράνομος πόλεμος στις τοπικές κοινότητες», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Τα πετρελαιοφόρα που χτυπήθηκαν

Επιπλέον, τεράστια διαρροή πετρελαίου θα είχε και οικονομικό αντίκτυπο. Πέρα από τις αποζημιώσεις που θα πρέπει να δοθούν, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να επιρρίψουν κάπου την ευθύνη για το γεγονός ότι χτυπήθηκαν πλοία τους που έτυχε να διασχίζουν ένα σημείο που ξέσπασε πόλεμος.

Μέχρι στιγμής, η αμερικανική κυβέρνηση που ξεκίνησε και τον πόλεμο αρνείται να παρέχει βοήθεια για να απεγκλωβιστούν τα τάνκερ, ενώ κρατάει κλειστά τα χαρτιά της για το τι θα συμβεί σε περίπτωση που κάποια εταιρεία διεκδικήσει αποζημιώσεις.

Νέες απειλές από το Ιράν

Την ώρα που οι ΗΠΑ διαμηνύουν ότι έχει εξαλείφθει σχεδόν η στρατιωτική δύναμη του Ιράν, η Τεχεράνη απειλεί με αντίποινα, ενώ το Ισραήλ αντιμετωπίζει πρόβλημα στα βόρεια σύνορά του από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Ο επικεφαλής της ιρανικής ασφάλειας Αλί Λαριτζανί δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα σταματήσει να πολεμά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να μετανιώσουν για το «σοβαρό λάθος υπολογισμό» που έκαναν όταν ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο Τραμπ λέει ότι επιδιώκει μια γρήγορη νίκη. Ενώ είναι εύκολο να ξεκινήσεις έναν πόλεμο, δεν μπορείς να τον κερδίσεις με μερικά tweets. Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να σε κάνουμε να μετανιώσεις για αυτό το σοβαρό λάθος υπολογισμό», έγραψε ο Λαριτζανί στην πλατφόρμα X.

Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Majid Takht-Ravanchi είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως το Ιράν θέλει να διασφαλίσει ότι δεν θα δεχτεί ξανά επίθεση στο μέλλον.

«Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν γίνει καμία επίθεση στο Ιράν στο μέλλον», είπε, προσθέτοντας: «Όταν ξέσπασε ο πόλεμος τον περασμένο Ιούνιο, μετά από 12 ημέρες υπήρξε η λεγόμενη παύση των εχθροπραξιών… αλλά μετά από οκτώ ή εννέα μήνες, ανασυντάχθηκαν και το έκαναν ξανά. Δεν θέλουμε να μας συμπεριφέρονται έτσι ξανά στο μέλλον».