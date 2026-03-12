Ο… εξωγήινος Άρμαντ Ντουπλάντις «χτύπησε» ξανά, καθώς στο μίτινγκ της Ουψάλα έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, ξεπερνώντας τα 6,31μ.

Ο Σουηδός Ολυμπιονίκης, ο κορυφαίος όλων των εποχών στο άθλημά του, κάθε φορά που αγωνίζεται προσπαθεί να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ και… συνήθως το καταφέρνει. Όπως έγινε και τώρα δηλαδή.

Μπροστά στους συμπατριώτες του, ο Ντουπλάντις αποφάσισε να δοκιμάσει στα 6,31.μ και… φυσικά ξεπέρασε και αυτό το ύψος, κάνοντας το 15ο παγκόσμιο ρεκόρ στη θρυλική καριέρα του.

Από εκεί και πέρα, τη 2η θέση πήρε ο Σόντρε Γκούτορμσεν με άλμα στα 6,00μ. και την 3η ο Ζάκερι Μπράντφορντ με 5,90μ. Σε ό,τι αφορά τον Εμμανουήλ Καραλή, δεν ήταν σε καλή μέρα και πήρε την 7η θέση με άλμα στα 5,80μ.