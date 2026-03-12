Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει την πιο φιλόδοξη, και αμφιλεγόμενη, στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν εδώ και δεκαετίες, με αιχμή του δόρατος τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ και την «Epic Fury», την εκστρατεία που υπόσχεται να «κλιμακώσει» την ισχύ της Ουάσιγκτον και να «αφοπλίσει» την Τεχεράνη.

Ως επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ο Κούπερ έχει αναλάβει να μεταφράσει το πολιτικό διακύβευμα του προέδρου Τραμπ σε στρατιωτικά τετελεσμένα στο Ιράν, συνδυάζοντας προσωπική διπλωματία, τεχνητή νοημοσύνη και ένα οπλοστάσιο προηγμένων drones. Στις αλλεπάλληλες βιντεοσκοπημένες ενημερώσεις του, ο Αμερικανός ναύαρχος απαριθμεί πάνω από 5.500 πλήγματα, περισσότερα από 60 βυθισμένα ιρανικά πλοία και συντριπτικά χτυπήματα σε βαλλιστικούς πυραύλους και προγράμματα drones της Τεχεράνης, επαναλαμβάνοντας ότι «η αμερικανική πολεμική ισχύς αυξάνεται, ενώ η ιρανική μειώνεται».

Ιραν – ΗΠΑ: ο «πολεμικός διπλωμάτης» της Ουάσιγκτον

Ο Κούπερ περιγράφεται από συναδέλφους του ως «διπλωμάτης με στολή», ένας αξιωματικός που χτίζει δεσμούς όσο εξαπολύει πυραύλους. Στην πορεία του στη Μέση Ανατολή έχει καθίσει σε τραπέζι Σαμπάτ με τον αρχηγό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, έχει φιλοξενηθεί από τον ηγέτη των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ και έχει «παίξει μπάσκετ» με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα – ένα δίκτυο σχέσεων που σήμερα μετατρέπεται σε πολιτικό κεφάλαιο για τις ΗΠΑ στο πολεμικό μέτωπο με το Ιράν.

Γιος αξιωματικού του στρατού που πολέμησε στο Βιετνάμ, ο Κούπερ μπήκε στη ναυτική ακαδημία με εμμονή στη στρατηγική: από τα πρώτα του χρόνια εντυπωσίαζε συμφοιτητές και ανωτέρους εξηγώντας, ακόμη και πάνω σε τραπέζι τραπεζαρίας, πώς στήνεται μια αμερικανική ναυτική δύναμη μάχης. Από τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991 μέχρι επιχειρήσεις κατά των Ταλιμπάν, έχει υπηρετήσει σε κάθε γεωγραφικό θέατρο, ενώ από το 2021 βρέθηκε στο Μπαχρέιν, μόλις 150 μίλια από τις ιρανικές ακτές, παρακολουθώντας από πρώτο χέρι τις τακτικές και τις δυνατότητες της Τεχεράνης.

Στη Μέση Ανατολή ο Κούπερ ηγήθηκε επιχειρήσεων κατάσχεσης οπλισμού που το Ιράν διοχέτευε σε παρακρατικούς συμμάχους του, συνέδεσε στρατιωτικά κράτη του Κόλπου με το Ισραήλ μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ και συγκρότησε μια θαλάσσια συμμαχία άνω των 30 χωρών, εδραιώνοντας την επιρροή των ΗΠΑ στις κλειστές θάλασσες της περιοχής.

Ιραν – ΗΠΑ: πόλεμος υψηλής τεχνολογίας και χαμηλής λαϊκής στήριξης

Η «Epic Fury» είναι και ένα τεράστιο πείραμα τεχνολογικού πολέμου. Από το Μπαχρέιν ο Κούπερ πρωτοστάτησε στο Task Force 59, μια δύναμη που συνδυάζει μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και άλλους αισθητήρες με τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας στις ΗΠΑ «μάτια και αυτιά» σε πραγματικό χρόνο σε όλο τον Περσικό. Ως επικεφαλής πλέον της Centcom στη Φλόριντα, μέσα στους πρώτους μήνες έσπευσε να αναπτύξει μια νέα μοίρα μονοκατευθυντικών drones, αντιγράφοντας το ιρανικό Shahed-136 και στρέφοντας το εμβληματικό drone της Τεχεράνης εναντίον της ίδιας.

Η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται για να φιλτράρει τεράστιους όγκους δεδομένων σε δευτερόλεπτα, με στόχο οι αμερικανικές αποφάσεις να λαμβάνονται πιο γρήγορα απ’ όσο μπορεί να αντιδράσει το ιρανικό σύστημα διοίκησης. Την ώρα όμως που το Πεντάγωνο διαφημίζει την «φονικότητα, ακρίβεια και ταχύτατη καινοτομία» της εκστρατείας, στο εσωτερικό των ΗΠΑ η στήριξη καταρρέει: δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών αντιτίθεται στον πόλεμο στο Ιράν, ενώ η ίδια η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι τουλάχιστον επτά Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και άλλοι οκτώ έχουν τραυματιστεί σοβαρά από ιρανικά αντίποινα.

Σκιές βαραίνουν και στο ιρανικό έδαφος. Έρευνα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εκτιμά ότι είναι «πιθανό» πως αμερικανικά πυρά ευθύνονται για τον φονικό βομβαρδισμό σχολείου θηλέων στη νότια χώρα, πλήγμα που οι ιρανικές αρχές λένε ότι σκότωσε δεκάδες παιδιά – μια τραγωδία που απειλεί να τινάξει στον αέρα το αφήγημα περί «χειρουργικών» πληγμάτων.

Ιραν – ΗΠΑ: όταν η στρατιωτική ισχύς σκοντάφτει στην πραγματικότητα

Παρά τον μήνες σχεδιασμού μετά την ανάληψη της Centcom τον Αύγουστο του 2025, η Τεχεράνη έχει καταφέρει να χτυπήσει την καρδιά του διεθνούς εμπορίου και να ανεβάσει το κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ. Οι ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν πνίξει στη φωτιά και τον φόβο τον Κόλπο, πλήττοντας κρίσιμες υποδομές και αμερικανικές βάσεις, ενώ ένα μονοκατευθυντικό drone έπληξε κέντρο επιχειρήσεων σε εμπορικό λιμάνι στο Κουβέιτ, σκοτώνοντας έξι Αμερικανούς στρατιώτες – ένα πλήγμα που, σύμφωνα με συνεργάτες του, ατσάλωσε την αποφασιστικότητα του Κούπερ να «ολοκληρώσει» τη μάχη με το Ιράν.

Ο «πολεμικός διπλωμάτης» της Ουάσιγκτον δεν έχει μόνο επιτυχίες στο ενεργητικό του. Ως υπαρχηγός της Centcom, συμμετείχε στο φιλόδοξο αλλά τελικά αποτυχημένο σχέδιο της κυβέρνησης Μπάιντεν για πλωτή προβλήτα ανοιχτά της Γάζας το 2024, ένα έργο 230 εκατ. δολαρίων που διαλύθηκε από την κακοκαιρία και λειτούργησε μόλις 20 ημέρες, εμπειρία που δείχνει τα όρια της αμερικανικής ισχύος όταν η πολιτική εντολή είναι ασαφής, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Σήμερα, καθώς ο Τραμπ δέχεται πιέσεις από συμβούλους του να βρει «έξοδο κινδύνου» από τον πόλεμο, ενόψει καλπάζοντων τιμών πετρελαίου και φόβων για πολιτικό κόστος στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Κούπερ δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει με αυστηρά στρατιωτικά κριτήρια, αφήνοντας την πολιτική θύελλα στην Ουάσιγκτον να φουντώνει. Στο φόντο, το Ιράν ποντάρει στην αντοχή του και στη γεωοικονομική ομηρία του Στενού του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ επενδύουν στην τεχνολογία και στις συμμαχίες τους, σε έναν πόλεμο που απειλεί να επανακαθορίσει τη σχέση Ιραν – ΗΠΑ για μια ολόκληρη γενιά.