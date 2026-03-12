Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την προσεχή Τρίτη (17/3) τη Φενέρμπαχτσε σε εξ αναβολής αγώνα για τη Euroleague και η ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στη 2η θέση με 20-10 και οι Τούρκοι στην 1η με 22-7, οπότε η αναμέτρησή τους αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο για τη βαθμολογία όσο και επειδή είναι δύο από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι θα γινόταν, υπό φυσιολογικές συνθήκες, στις 4 Δεκεμβρίου αλλά αναβλήθηκε με απόφαση της κυβέρνησης λόγω της έντονης βροχόπτωσης, οπότε θα διεξαχθεί την προσεχή Τρίτη (17/3) και το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο.

«Τα εισιτήρια που επανακυκλοφόρησαν για την εξ αναβολής αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε εξαντλήθηκαν.

Την Τρίτη (17/03, 21.15) το ΣΕΦ θα είναι και πάλι κατάμεστο!

Συνεχίζουμε μαζί! Συνεχίζουμε δυνατά!», ανέφερε σε σχετική ανάρτησή της στα social media η ΚΑΕ.