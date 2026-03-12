Συναγερμός σήμανε στις αρχές των ΗΠΑ μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς σε συναγωγή στο West Bloomfield Township, στην πολιτεία του Μίσιγκαν.

Police are currently responding to an active shooter at Temple Israel Synagogue in Michigan.



All nearby schools and houses of worship have been told to shelter in place while police respond.



The mainstream media has confirmed this is not a false flag. pic.twitter.com/oEwhY8enWl — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) March 12, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία κλήθηκε την Πέμπτη να αντιμετωπίσει έναν ένοπλο που άνοιξε πυρ κοντά σε συναγωγή της περιοχής, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας.

🚨Breaking: Authorities are responding to reports of an active shooter at Temple Israel synagogue in West Bloomfield, Michigan. Police are on scene, and officials have not yet confirmed any victims.pic.twitter.com/SwTjPEuXdH — Red Line News (@RedLineNewsUSA) March 12, 2026

Μετά τις 19.00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) ένα αυτοκίνητο έπεσε σε κτίριο που στεγάζει συναγωγή, στο Μίσιγκαν. Το όχημα έπεσε εσκεμμένα στη συναγωγή και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να πυροβολεί.

🇺🇸 Reports of an active shooter at Temple Israel in West Bloomfield, Michigan. A car also drove into the building and caught fire. pic.twitter.com/d1qJ2FDHXB — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 12, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τραυματίες ή θύματα από το περιστατικό, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη.

Οδηγίες ασφαλείας σε εβραϊκά ιδρύματα

Μετά το συμβάν, η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ απηύθυνε επείγουσα σύσταση προς όλα τα εβραϊκά ιδρύματα της περιοχής.

Συγκεκριμένα, προέτρεψε τις συναγωγές και τις κοινότητες να κλειδώσουν τις εγκαταστάσεις τους και να μην επιτρέπεται προσωρινά η είσοδος ή έξοδος ατόμων από τα κτίρια, μέχρι να υπάρξει πλήρης ενημέρωση από τις αρχές.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό και την εξέλιξη της έρευνας.