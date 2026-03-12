Συναγερμός σήμανε στις αρχές των ΗΠΑ μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς σε συναγωγή στο West Bloomfield Township, στην πολιτεία του Μίσιγκαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία κλήθηκε την Πέμπτη να αντιμετωπίσει έναν ένοπλο που άνοιξε πυρ κοντά σε συναγωγή της περιοχής, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας.

Μετά τις 19.00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) ένα αυτοκίνητο έπεσε σε κτίριο που στεγάζει συναγωγή, στο Μίσιγκαν. Το όχημα έπεσε εσκεμμένα στη συναγωγή και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να πυροβολεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τραυματίες ή θύματα από το περιστατικό, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη.

Οδηγίες ασφαλείας σε εβραϊκά ιδρύματα

Μετά το συμβάν, η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ απηύθυνε επείγουσα σύσταση προς όλα τα εβραϊκά ιδρύματα της περιοχής.

Συγκεκριμένα, προέτρεψε τις συναγωγές και τις κοινότητες να κλειδώσουν τις εγκαταστάσεις τους και να μην επιτρέπεται προσωρινά η είσοδος ή έξοδος ατόμων από τα κτίρια, μέχρι να υπάρξει πλήρης ενημέρωση από τις αρχές.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό και την εξέλιξη της έρευνας.