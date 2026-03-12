Η συμμετοχή στη Euroleague ή στο NBA Europe είναι ο στόχος του Άρη, όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ, Νίκος Ζήσης.

Οι «κίτρινοι» μπήκαν σε μια νέα εποχή μετά τη μεταβίβαση των μετοχών στον Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος έθεσε ως πρώτο στόχο το να εξυγιανθεί οικονομικά η ΚΑΕ, να αποπληρώσει όλα τα χρέη της.

Αυτό έγινε εδώ και μήνες και από εδώ και πέρα ο στόχος είναι η συμμετοχή της ομάδας είτε στη Euroleague είτε στο NBA Europe, το οποίο θα ξεκινήσει το 2027, αν όλα πάνε όπως τα υπολογίζουν οι Αμερικανοί και η FIBA.

«Στόχος είναι η παρουσία της ομάδας σε Euroleague ή NBA Europe! Το αρχικό πλάνο που μοιράστηκε ο ιδιοκτήτης και το μάνατζμεντ είναι να βρεθούμε στο 4ο ή 5ο χρόνο σε Euroleague ή ΝΒΑ Εurope», είπε ο Ζήσης με δηλώσεις του στους EuroInsiders και συνέχισε.

«Δεν μπορούμε να πούμε τώρα κάτι πιο εξειδικευμένο, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά είναι οι δυνατές βλέψεις που έχουμε. Είναι μια δυνατή διοργάνωση, αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτόματα, πάνω σε αυτό δουλεύουμε και θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας να το πετύχουμε βήμα-βήμα. Θέλουμε να είμαστε σε3-4 χρόνια από τώρα».