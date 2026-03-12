Παρελθόν αποτελεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, καθώς διεγράφη με αποφάση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έστειλε και σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, στην οποία σημείωσε:

«Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζω, ότι ο Βουλευτής του Νομού Αρκαδίας, κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής».

Σημειώνεται, ότι χθες Τετάρτη 12 Μαρτίου ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «10 Παντού» στο Open απέφυγε να πάρει θέση στο αν χρειάζεται «αλλαγή ηγεσίας» το κόμμα για να «ξεκολλήσει η βελόνα». Επισήμανε όμως πως όλοι έχουν ευθύνη για τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, προσθέτοντας ότι το ζητούμενο είναι «αν θα πάμε σε μια νέα εκλογική αναμέτρηση με το ΠΑΣΟΚ να είναι 17 μονάδες πίσω από το πρώτο κόμμα».

Αναφερόμενος στη λύση που πρέπει να δοθεί στο «δημοκοπικό αδιέξοδο», ο βουλευτής Αρκαδίας έδειξε προς τη μεριά της νέας ηγετικής ομάδας και του προέδρου, λέγοντας: «Η νέα ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που αναδείχθηκε από τις προηγούμενες εκλογές, πρέπει να επαναξιολογήσει την κατάσταση, μαζί με τον πρόεδρο, για να δούμε τι φταίει και είμαστε 15 μονάδες πίσω».

Συνεχίζοντας στο θέμα των δημοκοπικών επιδόσεων του κόμματος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής είπε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ένας που είναι στο 13% (και ο άλλος στο 30%) μπορεί να κάνει την ανατροπή υπό αυτές τις προϋποθέσεις που είμαστε, περίπου ένα χρόνο πριν τις εκλογές; Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ και εάν δεν γίνουν σοβαρές αλλαγές σε πολλά επίπεδα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση. Το ξέρουμε όλοι αυτό και με όποιο στέλεχος συζητήσετε του ΠΑΣΟΚ εκτός κάμερας θα σας αναφέρουν αυτά που λένε όλοι».

«Το ερώτημα και το ζήτημα που θέτω είναι το εξής: εάν έχουμε φοβερό πρόγραμμα, εάν έχουμε φοβερά στελέχη, εάν έχουμε τη χειρότερη Κυβέρνηση και είμαστε δεκαεπτά μονάδες πίσω, τότε πρέπει να δούμε πως θα αλλάξουμε την κατάσταση. Η συζήτηση σήμερα είναι πως θα βρούμε απαντήσεις για να μπορέσει να υπάρξει λύση και νέα δυναμική για να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Με βάση τις δημοσκοπήσεις και με το κλίμα που υπάρχει φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για εμάς και δεν το λέω μόνο εγώ αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος πριν από δεκαπέντε ημέρες είπε ότι πράγματι έχουμε μια υποχώρηση των δυνάμεών μας. Άρα είναι κατανοητό από όλους ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά στο ΠΑΣΟΚ», είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος σχολιάζοντας τα χαμηλά ποσοστά των δημοσκοπήσεων.