Σοβαρό πλήγμα δέχθηκε η άγρια ζωή στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, καθώς εντοπίστηκαν δύο μαυρόγυπες και ένας λύκος με ισχυρές ενδείξεις δηλητηρίασης. Το περιστατικό προκαλεί μεγάλη ανησυχία, καθώς συνέβη μέσα στην αναπαραγωγική περίοδο και λίγο μετά την ελπιδοφόρα είδηση ότι σπάνια ζευγάρια μαυρόγυπων είχαν αρχίσει να φωλιάζουν στις τεχνητές φωλιές που τοποθέτησε ο ΟΦΥΠΕΚΑ για την προστασία του είδους μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023.



Δυστυχώς, ο ένας από τους δύο μαυρόγυπες και ο λύκος βρέθηκαν ήδη νεκροί. Ο δεύτερος μαυρόγυπας εντοπίστηκε ζωντανός και μεταφέρθηκε άμεσα για παροχή εξειδικευμένης κτηνιατρικής φροντίδας, με την ελπίδα να σωθεί.



Σύμφωνα με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, «η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς- Λευκίμης- Σουφλίου ενημερώθηκε για το περιστατικό από μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας, που εντόπισαν νεκρό πουλί κατά τη διάρκεια περιπολίας. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Μονάδας και, με τη συνδρομή της Ειδικής Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ) της Εταιρείας Βιοποικιλότητας Θράκης και του Δασαρχείου Σουφλίου, πραγματοποίησαν έρευνα στην περιοχή».



Κατά την αρχική αυτοψία συλλέχθηκαν δείγματα από το πεδίο, τα οποία παραδόθηκαν στο αρμόδιο Δασαρχείο, προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες τοξικολογικές αναλύσεις.

Παράλληλα θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να προχωρήσει η προανακριτική διαδικασία για τον εντοπισμό των υπαίτιων. Η έρευνα στην περιοχή θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, με τη συνδρομή και της ΕΜΑΔΔ του Κυνηγετικού Συλλόγου Ορεστιάδας, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον θυμάτων ή δηλητηριασμένων δολωμάτων και την αποτροπή περαιτέρω απωλειών άγριας ζωής.



Ο δηλητηριασμένος μαυρόγυπας που βρέθηκε ζωντανός μεταφέρθηκε άμεσα στο πλησιέστερο κτηνιατρείο, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα. Σε περίπτωση που η κατάστασή του το επιτρέψει, θα επανενταχθεί το συντομότερο δυνατό στο φυσικό του περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί πως και τα δύο άτομα Μαυρόγυπα ήταν ενήλικα, γεγονός που σημαίνει ότι βρίσκονταν σε αναπαραγωγική περίοδο και ενδέχεται να διατηρούν φωλιές με αυγά.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ επισημαίνει πως «το εν λόγω περιστατικό καταδεικνύει ότι η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για την άγρια πανίδα στην ελληνική ύπαιθρο» και ότι «η εμφάνιση τέτοιων περιστατικών, ακόμη και εντός ενός εμβληματικού προστατευόμενου οικοσυστήματος, όπου υλοποιούνται συστηματικές δράσεις διατήρησης των γυπών εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες, υπονομεύει τις προσπάθειες προστασίας των απειλούμενων ειδών».



Για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ελληνική ύπαιθρο ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής υλοποιεί δράσεις στο πλαίσιο της Πράξης «Έλεγχος της παράνομης χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ύπαιθρο» (MIS 6016558), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», καθώς και μέσω της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο LIFE23-NAT-BG-101148254 Rhodope Vulture, το οποίο στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση των πληθυσμών των γυπών στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.