Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα, απαντώντας «απολύτως όχι» όταν το δίκτυο Sky News τον ρώτησε αν θα υπήρχε κάποιο οικονομικό όριο που θα τον οδηγούσε να απευθυνθεί στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να του πει ότι ένας πόλεμος στο Ιράν δεν θα ήταν πλέον οικονομικά βιώσιμος.

Το Reuters μετέδωσε χθες, Τετάρτη, ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εκτίμησαν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Κογκρέσου αυτήν την εβδομάδα πως οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου στο Ιράν κόστισαν στις ΗΠΑ τουλάχιστον 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια.