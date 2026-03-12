Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στους προημιτελικούς του Europa League μετά τη νίκη του με 1-0 επί της Μπέτις και ο Ράφα Μπενίτεθ μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του και αναφέρθηκε και στη ρεβάνς.

Οι «πράσινοι» έμειναν με 10 παίκτες στο 58′ καθώς αποβλήθηκε ο Ζαρουρί, παρ’ όλα αυτά έκαναν κατάθεση ψυχής, έμειναν πιστοί στο πλάνο τους και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με πέναλτι του Ταμπόρδα στο 88′. Μια νίκη που προκάλεσε έκρηξη χαράς στο ΟΑΚΑ, με τον Μπενίτεθ να είναι απολύτως ικανοποιημένος από την ομάδα του.

«Οι ποδοσφαιριστές μου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τη σκληρή δουλειά που έκαναν απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Τα καταφέραμε πολύ καλά και είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς, για τους φιλάθλους, για τον σύλλογο, για την ευρωπαϊκή του ιστορία οπότε είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και χαρούμενοι που πετύχαμε τη νίκη με σκληρή δουλειά», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Ισπανός τεχνικός και συνέχισε.

«Το πρώτο πλάνο που θέλαμε ήταν να κρατήσουμε περισσότερο τη μπάλα στα πόδια μας, να είμαστε εμείς αυτοί που θα πιέσουμε τον αντίπαλο κοντά στην δικιά του εστία, αυτό δεν ήταν εφικτό μιας και η αντίπαλη ομάδα βρέθηκε σε καλή ημέρα με τους ποδοσφαιριστές της πάρα πολύ καλούς στο τεχνικό κομμάτι, κατάφεραν και κυκλοφόρησαν πολύ καλά τη μπάλα οπότε έπρεπε να γυρίσουμε στο plan b. Nα έχουμε μια συμπαγή αμυντική λειτουργία και να ψάξουμε αντεπιθέσεις, έστω κι έτσι το δεύτερο πλάνο λειτούργησε.

Αυτό που έγινε σήμερα έχει τη δικιά του σημασία, το σημαντικότερο θα είναι το δεύτερο παιχνίδι, εκεί πέρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».