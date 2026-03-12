Ανοιχτά παραμένουν τα ζευγάρια από τους βραδινούς αγώνες της φάσης των «16» του Conference League. Εκτός από την εμφατική νίκη της ΑΕΚ επί της Τσέλιε με 0-4, οι υπόλοιποι αγώνες θα κριθούν στις ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης.

Η ΑΕΚ Λάρνακας κατάφερε σπουδαία ισοπαλία 0-0 στο Λονδίνο απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, ενώ Σίγκμα Όλομουτς και Μάιντς έμειναν επίσης στο 0-0, με τους Γερμανούς να έχουν πλέον προβάδισμα για τη ρεβάνς.

Στη Φλορεντία, η Ρακόφ προηγήθηκε, αλλά η Φιορεντίνα γύρισε το παιχνίδι και νίκησε 2-1, με το νικητήριο πέναλτι του Γκούντμουντσον στις καθυστερήσεις. Στην πολωνική ομάδα αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι ο Στράτος Σβάρνας.

Οι άνετες εκτός έδρες νίκες της Σαχτάρ Ντόνετσκ και της Ράγιο Βαγεκάνο, πιθανότατα θα αποδειχούν αρκετές για να τις στείλουν στους «8» του Conference League. Οι δύο ομάδες επικράτησαν με το ίδιο σκορ της Σαμσουνσπόρ και της Λεχ Πόζναν αντίστοιχα και έκαναν άλμα πρόκρισης, ενόψει των αγώνων ρεβάνς . Λογικά θα τις ακολουθήσει και η Στρασμπούρ που πέρασε με 2-1 από τη Ριέκα, ενώ η Άλκμααρ επικράτησε 2-1 της Σπάρτα Πράγας και οι… λογαριασμοί θα λυθούν στην πρωτεύουσα της Τσεχίας.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στη φάση των «16» του Conference League:

Πέμπτη 12/3

Άλκμααρ (Ολλανδία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 2-1

(29΄,87΄ Πάροτ – 50΄ Βόιτα)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 1-3

(70΄ Ισάκ – 36΄ Μάρλον, 48΄ Νέβερτον, 85΄ Ιζάκε)

Ριέκα (Κροατία) – Στρασμπούρ (Γαλλία) 1-2

(76΄ Μαϊστόροβιτς – 2΄ Πανιτσέλι, 72΄ Γκοντό)

Σάμσουνσπορ (Τουρκία) – Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 1-3

(21΄ Μουαντιλματζί – 15΄,78΄ Αλεμάο, 40΄ Αλβ. Γκαρθία)

Τσέλιε (Σλοβενία) – ΑΕΚ 0-4

(3΄ Βάργκα, 33΄ Κοϊτά, 36΄ Γκατσίνοβιτς, 49΄ Μουκουντί)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 0-0

Φιορεντίνα (Ιταλία) – Ράκοφ (Πολωνία) 2-1

(62΄ Ντουρ, 90+3΄ Γκούντμουντσον – 60΄ Μπρούνες)

Σίγμα Όλομουτς (Τσεχία) – Μάιντς (Γερμανία) 0-0

Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 19/3.