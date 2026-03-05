Την τρίτη της ήττα στους τέσσερις τελευταίους αγώνες της στο πρωτάθλημα της Σλοβενίας γνώρισε η Τσέλιε, με το 2-1 από την Αλουμίνι, μία εβδομάδα πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των «16» του Europa Conference League.

Η προσεχής αντίπαλος της Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση και το δείχνει συνεχώς στα τελευταία παιχνίδια της, γνωρίζοντας την ήττα και από την Αλουμίνι, εκτός έδρας, με 2-1.

Η Τσέλιε έχει χάσει στα τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της στο πρωτάθλημα και μπορεί να μην ανησυχεί σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του τίτλου καθώς είναι στο +8 από τη Μάριμπορ, η εικόνα της όμως δεν είναι αυτή που θα ήθελε ο προπονητής της ενόψει ΑΕΚ.

Η Τσέλιε δεν έχει αγώνα για το πρωτάθλημα το προσεχές Σαββατοκύριακο και προετοιμάζεται πλέον για το πρώτο παιχνίδι με τους «κιτρινόμαυρους», την επόμενη Πέμπτη (12/3).