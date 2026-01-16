Πραγματοποιήθηκε στη Νιόν το μεσημέρι της Παρασκευής (16/01) η κλήρωση των playoffs του Conference League, απ΄ όπου προέκυψαν τα οκτώ ζευγάρια, οι νικητές των οποίων θα σχηματίσουν -μαζί με τους οκτώ πρώτους της League Phase- τη φάση των «16». Στη συγκεκριμένη φάση βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία έμαθε τα δύο ζευγάρια, από τα οποία θα βγει ο αντίπαλός της. Αυτά είναι: Νόα – Άλμααρ και Ντρίτα – Τσέλιε. Δηλαδή η Ένωση θα παίξει με τον νικητή είτε του Νόα – Άλμααρ είτε του Ντρίτα – Τσέλιε. Η κλήρωση της φάσης των 16, στην οποία η Ένωση θα μάθει τον αντίπαλό της, θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος αγώνας των playoffs είναι προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς για τις 26 Φεβρουαρίου.

Tα ζευγάρια της κλήρωσης

Ζρίνσκι Μόσταρ – Κρίσταλ Πάλας

Κουόπιο – Λεχ Πόζναν

Νόα – Άλκμααρ

Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα

Σίγκμα Όλομουτς – Λοζάνη

Σκεντίγια – Σαμσουνσπόρ

Ντρίτα – Τσέλιε

Ομόνοια – Ριέκα

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους 16 του Conference League

Στρασμπούρ

Ρακόβ

ΑΕΚ

Σπάρτα Πράγας

Ράγιο Βαγιεκάνο

Σαχτάρ

Μάιντς

ΑΕΚ Λάρνακας

Το καλεντάρι του Conference League για τη σεζόν 2025-26

Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία