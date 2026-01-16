Πραγματοποιήθηκε στη Νιόν το μεσημέρι της Παρασκευής (16/01) η κλήρωση των playoffs του Conference League, απ΄ όπου προέκυψαν τα οκτώ ζευγάρια, οι νικητές των οποίων θα σχηματίσουν -μαζί με τους οκτώ πρώτους της League Phase- τη φάση των «16». Στη συγκεκριμένη φάση βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία έμαθε τα δύο ζευγάρια, από τα οποία θα βγει ο αντίπαλός της. Αυτά είναι: Νόα – Άλμααρ και Ντρίτα – Τσέλιε. Δηλαδή η Ένωση θα παίξει με τον νικητή είτε του Νόα – Άλμααρ είτε του Ντρίτα – Τσέλιε. Η κλήρωση της φάσης των 16, στην οποία η Ένωση θα μάθει τον αντίπαλό της, θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος αγώνας των playoffs είναι προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς για τις 26 Φεβρουαρίου.
Tα ζευγάρια της κλήρωσης
Ζρίνσκι Μόσταρ – Κρίσταλ Πάλας
Κουόπιο – Λεχ Πόζναν
Νόα – Άλκμααρ
Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα
Σίγκμα Όλομουτς – Λοζάνη
Σκεντίγια – Σαμσουνσπόρ
Ντρίτα – Τσέλιε
Ομόνοια – Ριέκα
Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους 16 του Conference League
Στρασμπούρ
Ρακόβ
ΑΕΚ
Σπάρτα Πράγας
Ράγιο Βαγιεκάνο
Σαχτάρ
Μάιντς
ΑΕΚ Λάρνακας
Το καλεντάρι του Conference League για τη σεζόν 2025-26
Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026
Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026
Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026
Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026
Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026
Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026
Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026
Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία