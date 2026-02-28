Τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από τριάντα τραυματίστηκαν, κυρίως στο έδαφος, όταν ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Hercules της πολεμικής αεροπορίας της Βολιβίας, που μετέφερε χαρτονομίσματα, έπεσε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Ελ Άλτο, σε μικρή απόσταση από τη Λα Πας. Την πληροφορία μετέφερε στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel ο πύραρχος Πάβελ Τόβαρ από το βολιβιανό πυροσβεστικό σώμα.

Πλάνα από τον τόπο της συντριβής δείχνουν το αεροσκάφος να έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ABI, ο πύραρχος Τόβαρ επισήμανε ότι είναι πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί. Τα περισσότερα θύματα τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος συγκρούστηκε με αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία και ακόμη και μια νταλίκα με ρυμουλκούμενο κατά την προσπάθειά του να προσγειωθεί.

Τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι το αεροσκάφος φέρεται να μετέφερε ξένο νόμισμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μετά το περιστατικό κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν να πλησιάσουν το σημείο και να πάρουν το περιεχόμενο του φορτίου.

Ο Χοσέ Αντόνιο Φανόλα, διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας (DGAC), διευκρίνισε ότι το αεροπλάνο δεν συνετρίβη, αλλά μάλλον βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωση. Σε δήλωσή του στο δίκτυο Unitel ανέφερε ότι «δεν συνετρίβη», αλλά υπέστη εκτροπή από τον διάδρομο λόγω ισχυρής χαλαζόπτωσης που έπληξε την πόλη.

Η πρόσκρουση του C-130 Hercules προκάλεσε σοβαρές ζημιές, καταστρέφοντας φορτηγά και οχήματα μεταφοράς κοντά στο δρόμο. Παρά τη σφοδρότητα του συμβάντος, το αεροσκάφος δεν εξερράγη, δίνοντας τη δυνατότητα στα βυτιοφόρα νερού του αεροδρομίου να επέμβουν γρήγορα και να αποφευχθεί πυρκαγιά.

Η DGAC επιβεβαίωσε ότι το αεροπλάνο, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Viru Viru στη Σάντα Κρουζ, μετέφερε εμβάσματα με προορισμό την Κεντρική Τράπεζα της Βολιβίας (BCB).

Το Unitel μετέδωσε εικόνες όπου αστυνομικοί χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να απομακρύνουν δεκάδες πολίτες που προσπαθούσαν να πλησιάσουν το αεροσκάφος και να πάρουν χαρτονομίσματα, τα λεγόμενα μπολιβιάνος, που μετέφερε το Hercules. Σύμφωνα με το ABI, έγιναν και συλλήψεις στο σημείο.

Έρευνα για τα αίτια

Οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές της Βολιβίας αναμένεται να ξεκινήσουν διεξοδική έρευνα για να καθοριστούν οι λόγοι του συμβάντος και οι συνθήκες που επικράτησαν αμέσως μετά.

Το Ελ Άλτο, που βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο και συνορεύει με τη Λα Πας, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αστικές περιοχές της χώρας.