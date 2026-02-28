Η μυστηριώδης εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γρεβενίτης, γνωστός για την επιχειρηματική του δραστηριότητα στην Πενσυλβάνια και τους ισχυρούς δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα του στον Βλαχιώτη Λακωνίας, χάθηκε ξαφνικά από το σπίτι του την 21η Σεπτεμβρίου του 2023 υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τις αρχές και την οικογένειά του να συνεχίζουν εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια την προσπάθεια να λύσουν το σκοτεινό αυτό μυστήριο.

Από την ημέρα που τα ίχνη του εξαφανίστηκαν, η υπόθεση παραμένει ανοικτή, με φωτογραφίες προσωπικών αντικειμένων να εμφανίζονται στο σπίτι του και αναπάντητα ερωτήματα να κυριαρχούν γύρω από τις τελευταίες στιγμές πριν χαθούν τα σημάδια του. Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» καταγράφει συνεχώς νέες μαρτυρίες και στοιχεία που προσπαθούν να ρίξουν φως στην υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη τοπική κοινωνία της Λακωνίας.

«Τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν»

Μάρτυρας που γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, μιλάει για αυτές τις συμπτώσεις, εντείνοντας το μυστήριο.

«Όταν χάθηκαν τα ίχνη του, τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν. Ο ανιψιός του, ο Θανάσης, είχε κανονίσει να περάσει το πρωί να τον πάρει για να μεταβούν στην Σπάρτη, όπου ο Κώστας επρόκειτο να καταθέσει ως μάρτυρας σε δικαστήριο για υπόθεση ακινήτου. Τον κάλεσε επανειλημμένα στο τηλέφωνο. Καμία απάντηση. Πήγε μέχρι το σπίτι. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο απ’ έξω. Δεν μπήκε μέσα. Θεώρησε πως ίσως είχε φύγει ήδη ή πως θα εμφανιζόταν απευθείας στο δικαστήριο. Έφυγε με τον δικηγόρο τους για την Σπάρτη, προσπαθώντας καθόλη τη διαδρομή να επικοινωνήσει μαζί του. Το τηλέφωνο χτυπούσε αλλά εκείνος δεν απαντούσε», λέει χαρακτηριστικά.

Αναφέρει ότι στην επιστροφή ο ανιψιός του, ο Θανάσης, πέρασε ξανά από το σπίτι. Απόλυτη σιωπή.

«Όταν ο Κώστας δεν εμφανίστηκε ούτε στο προγραμματισμένο ραντεβού στο γραφείο του δικηγόρου το απόγευμα, η ανησυχία μετατράπηκε σε βεβαιότητα πως κάτι σοβαρό είχε συμβεί. Λίγο πριν από τις έξι και μισή, ο ανιψιός του βρέθηκε για τρίτη φορά εκεί και άρχισε να ερευνά τον χώρο. Οι πόρτες δεν ήταν κλειδωμένες. Τα φάρμακά του για τον διαβήτη βρίσκονταν στη θέση τους, ανέγγιχτα, όπως τα είχε αγοράσει από το φαρμακείο. Μέσα στο σπίτι βρέθηκαν το πορτοφόλι του, τα προσωπικά του αντικείμενα και όλα του τα έγγραφα. Εκείνος, άφαντος».

«Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του»

Κάμερα ασφαλείας κοντινού σούπερ μάρκετ κατέγραψε, όπως λέει ο μάρτυρας στην εκπομπή, τον επιστάτη του να βρίσκεται μαζί του έξω από το σπίτι, δίπλα στο αυτοκίνητο, λόγω ενός προβλήματος στο φανάρι.

Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες μπήκαν στο σπίτι. Λίγο αργότερα, στο πλάνο φαίνεται να αποχωρεί μόνο ο επιστάτης. Το βίντεο καλύπτει το διάστημα από τις 19:45 έως τις 20:40. Άλλη κάμερα στην περιοχή δεν υπάρχει. Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: Τι συνέβη σε εκείνα τα λεπτά που δεν αποτυπώνονται καθαρά;

«Ο Κώστας κατά καιρούς είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, ιδιαίτερα όταν του ανέβαινε το σάκχαρό του. Ο ίδιος είχε εκμυστηρευτεί ότι υπήρχε οικονομική διαφορά με τον επιστάτη, καθώς δεν του είχαν αποδοθεί χρήματα από καλλιέργειες πορτοκαλιών και ελιών, βάσει της συμφωνίας ενοικίασης των χωραφιών. Το ποσό φέρεται να κυμαινόταν από έξι έως οκτώ χιλιάδες ευρώ ετησίως. Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε έλεγχο του αυτοκινήτου του δύο με τρεις μήνες αργότερα. Δεν εντοπίστηκε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο, παρά μόνο μία κηλίδα αίματος που ανήκε στον ίδιο. Αν ο έλεγχος είχε γίνει από την πρώτη στιγμή, θα μπορούσε η εικόνα να είναι διαφορετική. Το κινητό του τηλέφωνο βρέθηκε πεταμένο, χωρίς την κάρτα SIM, κοντά σε χωράφι που νοικιαζόταν στον επιστάτη. Από το σημείο αυτό περνά ο δρόμος που οδηγεί στο χωριό του. Η διαδρομή επιβεβαιώνεται από κάμερες. Εκεί φαίνεται πως κατευθύνθηκε όταν έφυγε από το σπίτι».

«Το ένστικτό μου λέει πως κάτι δεν πάει καλά εδώ. Είναι πολλές οι συμπτώσεις για να είναι όλα τυχαία. Ο επιστάτης πάντως έλεγε ότι δεν νοίκιαζε το συγκεκριμένο χωράφι», καταλήγει.

«Ήταν λίγο ιδιόρρυθμος άνθρωπος»

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες που εθεάθη ζωντανός ο Κώστας Γρεβενίτης στον Βλαχιώτη, έφερε στο φως το «Τούνελ», παρουσιάζοντας τη μαρτυρία ιδιοκτήτριας καταστήματος της περιοχής.

Η δική της κάμερα κατέγραψε το κρίσιμο βιντεοληπτικό υλικό που παρέλαβαν και ανέλυσαν οι Αρχές.

Η ίδια εμφανώς φορτισμένη, περιέγραψε τον χαρακτήρα του αγνοούμενου επιχειρηματία και τα όσα κατέγραψε η κάμερά της τη νύχτα της εξαφάνισης.

«Ήταν λίγο ιδιόρρυθμος άνθρωπος, είχε τη φιλοσοφία της Αμερικής, όχι τη δική μας, ήταν πιο μαζεμένος. Μία φορά είχε έρθει να του φτιάξω το κινητό αλλά εγώ δεν γνωρίζω από κινητά και του είπα να πάει σε κάποιο κατάστημα τηλεφώνων. Μου κράταγε μούτρα για λίγο καιρό αλλά μετά του πέρασε. Από εμένα είναι το βίντεο που έχει πάρει η Αστυνομία. Έχει γίνει διαγραφή μετά από τόσο καιρό και δεν το κράτησα».

Περιέγραψε τις σκηνές ανησυχίας που εκτυλίχθηκαν το επόμενο πρωί, όταν άρχισε να γίνεται αντιληπτό πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Άρχισε και φώναζε ο ανιψιός του ότι δεν βρίσκει τον θείο του και μαζεύτηκε κόσμος. Βγήκα έξω να δω τι γίνεται και τότε ήρθε ο Θανάσης και μου είπε να δούμε το υλικό από την κάμερα. Το κοιτάξαμε το βίντεο. Πόσες ώρες όμως μπορούσαμε να δούμε; Νύχτωνε κιόλας και δεν φαίνονταν πολλά. Θυμάμαι μόνο τον επιστάτη που φαινόταν στην κάμερα να πηγαίνει και να φεύγει το απογευματάκι. Ήταν και Σεπτέμβρης και νυχτώνει αργά.

»Η κάμερα, όπως ήταν παρκαρισμένο το αυτοκίνητο του επιστάτη, κατέγραψε την πόρτα του οδηγού. Η πόρτα του συνοδηγού ήταν προς την είσοδο του σπιτιού. Εμείς κοιτάζαμε περισσότερο να δούμε αν έφυγε ο κύριος Κώστας με τα πόδια, σε αυτό εστιάζαμε, αλλά δεν είδαμε τίποτα. Στο βίντεο αν θυμάμαι καλά, φαίνεται κάποια στιγμή ο επιστάτης να μιλά με τον κύριο Κώστα έξω, στο αυτοκίνητό του. Δεν είδαμε κανέναν άλλον να μπαίνει ή να βγαίνει από το σπίτι. Τώρα αν είχαν μπει από την πίσω είσοδο ή μέσα τη νύχτα που δεν φαίνεται στην κάμερα, από την μπροστινή, δεν ξέρω».

«Πέρασαν από το μυαλό μας όλα»

Για τη νύχτα της εξαφάνισης, η ιδιοκτήτρια του καταστήματος λέει:

«Εκείνο το βράδυ δεν ακούστηκε τίποτα. Πέρασαν από το μυαλό μας όλα. Ότι κάποιος μπορεί να τον έχει απαγάγει, ότι είχε οικονομικές διαφορές με κάποιους ή ότι μπορεί να εξαφανίστηκε μόνος του».

Αναφερόμενη στον επιστάτη που καταγράφηκε στο βίντεο, διευκρινίζει πως δεν τον γνώριζε προσωπικά.

«Το αυτοκίνητο του επιστάτη ήταν ένα κλουβάκι μικρό λευκό. Τον επιστάτη δεν τον γνώριζα, εγώ τον γνώρισα την ημέρα που ήρθε με την Αστυνομία εδώ και έψαχναν τον κύριο Κώστα. Είχε έρθει να βοηθήσει στις έρευνες και να τους δείξει τα χωράφια απ’ ό,τι κατάλαβα. Ήταν και ο διοικητής και άλλοι αστυνομικοί γιατί έψαχναν τα ρέματα από κάτω».

Η ίδια αγνοούσε πλήρως την ύπαρξη πίσω εισόδου στο σπίτι του επιχειρηματία.

«Εγώ το έμαθα όταν εξαφανίστηκε ο κύριος Κώστας εκείνη την εβδομάδα ότι υπάρχει πίσω είσοδος. Είναι ένας στενός δρόμος από κάτω που ανεβαίνει στην πάνω γειτονιά. Κάτω από τις αποθήκες είναι ένας μικρός παράδρομος, στροφές, απότομος. Υπάρχει και μία διακλάδωση που βγάζει στον κεντρικό δρόμο».

«Είδα έναν κύριο έξω από το σπίτι του κυρ Κώστα»

Μάρτυρας, που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, αποκάλυψε νέα σημαντικά στοιχεία.

«Εκείνη την ημέρα, κατά τις 19:30 με 20:00 το απόγευμα, είχα πάει να πάρω τα παιδιά μου και είδα έναν κύριο με ένα άσπρο κλουβάκι έξω από το σπίτι του κυρ Κώστα. Συζητούσαν μεταξύ τους. Δεν μπόρεσα να τον δω καλά γιατί ήταν γυρισμένος πλάτη. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς κοιτούσαν, επειδή πέρασα γρήγορα, αλλά σίγουρα υπήρχε κάποιο χαρτί πάνω στο καπό του άσπρου αυτοκινήτου. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν σταθμευμένο μπροστά στην πόρτα, ενώ το άλλο, το δικό του, βρισκόταν περίπου 7 – 8 μέτρα πιο πίσω, στη συνηθισμένη θέση που το πάρκαρε. Άκουσα στην εκπομπή να αναφέρεται πως ο κυρ Κώστας ήταν πάντα κοκέτης. Εκείνη την ημέρα φορούσε ένα σορτσάκι σε γαλάζια απόχρωση προς το λευκό και ένα απλό μπλουζάκι για το σπίτι. Δεν ήταν ντυμένος σαν να ετοιμαζόταν να φύγει».

Ο μάρτυρας προσθέτει πως την επόμενη ημέρα ο ανιψιός του τού ανέφερε ότι προσπαθούσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον αγνοούμενο γύρω στις 20:15 το βράδυ, χωρίς όμως να λάβει απάντηση.

«Τον καλούσε για να κανονίσουν πώς θα μετέβαιναν την επόμενη ημέρα σε ένα δικαστήριο όπου ο Ροζάκος είχε υπόθεση για μείωση δανείου. Τον ξανακάλεσε περίπου μισή ώρα αργότερα, το ίδιο βράδυ, αλλά και πάλι δεν απάντησε. Δεν θυμάμαι αν τον κάλεσε στο κινητό ή στο σταθερό τηλέφωνο. Ξέρω, πάντως, ότι εκείνη την ώρα ο Ροζάκος δεν είχε πάει στο σπίτι του. Το επόμενο πρωί πήγε να δει τι γίνεται, καθώς τον κάλεσε ξανά και δεν έλαβε απάντηση».

Ο μάρτυρας αναφέρεται και σε ένα ακόμη περιστατικό που παρατήρησε την επόμενη ημέρα και το οποίο τον προβλημάτισε ιδιαίτερα:

«Την Παρασκευή, στο πίσω παράθυρο του σπιτιού, υπήρχε ακουμπισμένη μία σκάλα, από αυτές που χρησιμοποιούμε για το μάζεμα των ελιών. Είπα στον αδελφό μου ‘λες να μπήκε κάποιος από εκεί και να τον πήραν;’», καταλήγει.

«Φοβόταν τα ανίψια του & τον αδελφό του»

Ένας φίλος του αγνοούμενου Κώστα Γρεβενίτη, που τον γνώριζε κοντά 13 χρόνια, «έσπασε» τη σιωπή του και αποκάλυψε όσα του είχε εκμυστηρευτεί λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του.

«Τον ήξερα 13 χρόνια. Στο σπιτάκι όπου διέμενε, ακριβώς απέναντι υπήρχε παλιά το αστυνομικό τμήμα και, όταν αυτό απομακρύνθηκε, εκείνος άρχισε να φοβάται. Με το που σουρούπωνε δεν έβγαινε από το σπίτι. Φοβόταν τα ανίψια του και τον αδελφό του. Είχαν μεταξύ τους δικαστικές διαμάχες, φανταστείτε ότι μου ζητούσε να τον συνοδεύω στα δικαστήρια. Διέθετε μεγάλη περιουσία, πολλά κτήματα και ένα κατάστημα απέναντι από την πλατεία, το οποίο είχε ανακαινίσει. Του έλεγαν πως όλα αυτά τους ανήκουν και ότι δεν είχε καμία θέση εκεί, προτρέποντάς τον να επιστρέψει στην Αμερική όπου βρίσκονται τα παιδιά του. Τον μεταχειρίζονταν με βιαιότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο μάρτυρας περιγράφει και ένα συγκεκριμένο περιστατικό εκφοβισμού, στο οποίο ήταν παρών:

«Όταν πήγε με συνεργείο για να μαζέψει τις ελιές από το χωράφι του, ήμουν κι εγώ μαζί του. Ένας από τους ανιψιούς του, περνούσε σε απόσταση κρατώντας καραμπίνα και πυροβολούσε στον αέρα για να μας φοβίσει. Κάθε φορά που τον πίεζαν υπερβολικά, έφευγε και πήγαινε στο Πλατανάκι, όπου είχε ένα σπίτι, έμενε εκεί δύο – τρεις ημέρες και στη συνέχεια επέστρεφε. Μου έλεγε ότι του έκαναν πόλεμο και τον απειλούσαν. Τον συμβούλευα να προσέχει και να μην απομακρύνεται».

Προσθέτει ακόμη ότι υπήρχε και ένα άτομο από τη Ζαραφώνα, χωριό της περιοχής, το οποίο του όφειλε χρήματα όπως ο ίδιος του έλεγε.

«Μία ή δύο ημέρες πριν εξαφανιστεί, με κάλεσε και μου είπε ότι ήθελε να συναντηθούμε από κοντά. Τον ρώτησα αν συμβαίνει κάτι και μου απάντησε πως καλύτερα να τα πούμε όταν θα κατέβαινα προς τα εκεί. Τελικά, πήγα δύο ημέρες μετά την εξαφάνισή του, καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις μου, και σταμάτησα στο σπίτι του για να ρωτήσω. Είδα το αυτοκίνητό του παρκαρισμένο, ένα μαύρο Peugeot, περίπου 10 μέτρα πιο κάτω από το σπίτι. Στην πόρτα υπήρχε κρεμασμένη μία σακούλα σούπερ μάρκετ, μέσα στην οποία φαινόταν να υπάρχει ένα μπολ. Όταν πέρασα ξανά τέσσερις ημέρες αργότερα, η σακούλα βρισκόταν ακόμη εκεί», καταλήγει.

«Με μπλέκουν άδικα»

Ο πρώην διαχειριστής των κτημάτων του λέει στο «Τούνελ»:

«Δεν με έχει ενοχλήσει ούτε εισαγγελέας ούτε Αστυνομία ούτε οποιοσδήποτε άλλος. Κανείς δεν με κάλεσε ποτέ να δώσω κατάθεση. Ούτε καν ο δικηγόρος του δεν με πήρε τηλέφωνο. Εγώ ήμουν αυτός που τον κάλεσα για να τον ρωτήσω τι είχε συμβεί με τον κύριο Γρεβενίτη και αν πράγματι είχε χαθεί όπως μου είπαν. Μου απάντησε απλά ότι ‘ναι χάθηκε’ χωρίς καμία άλλη ενημέρωση».

Σε ό,τι αφορά το πότε έμαθε για την εξαφάνιση, δήλωσε πως ενημερώθηκε μετά από ενάμιση με δύο μήνες, όταν τον πήραν τηλέφωνο από το χωριό.

Στο ερώτημα γιατί δεν πήγε από μόνος του στις Αρχές, απάντησε:

«Δεν είχα λόγο να πάω. Τι να πήγαινα να πω; Ότι απλώς εξαφανίστηκε; Αφού δεν γνώριζα το παραμικρό. Ό,τι με χώριζε εμένα με τον κύριο Γρεβενίτη είχε πάρει την νομική οδό. Ακούω διάφορα που λέγονται και με ενοχλούν πολύ. Ότι δήθεν γνώριζα από την πρώτη στιγμή για την εξαφάνιση ή ότι ήμουν στο Γύθειο εκείνες τις ημέρες. Αυτά δεν ισχύουν και αλλοιώνουν την αλήθεια. Έχω ήδη υποστεί κοινωνική και οικονομική ζημιά, έχω χάσει χρήματα από τη συνεργασία μου με τον κύριο Γρεβενίτη και με μπλέκουν άδικα σε μία υπόθεση με την οποία δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή. Το λέω ξεκάθαρα, το τονίζω και το δηλώνω. Τον Σεπτέμβριο δεν κατεβαίνω στα χωράφια μου, κοντά στο Γύθειο, γιατί οι αγροτικές εργασίες γίνονται κυρίως τον Νοέμβριο, όταν μαζεύουμε τις ελιές».

Αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον Κώστα Γρεβενίτη, είπε πως ουσιαστικά είχε σταματήσει δύο χρόνια πριν από την εξαφάνιση.

«Υπήρχε ένα ενοικιαστήριο από το 2020, με ισχύ έως το 2025, όμως η σχέση μας διακόπηκε το 2021 όταν μου έστειλε εξώδικο ζητώντας να αποχωρήσω. Αρνήθηκα γιατί είχα επενδύσει χρήματα και ήθελα να κάνω απόσβεση. Παρόλα αυτά, πήγε και μάζεψε τις ελιές χωρίς να με ενημερώσει και τις πούλησε. Έτσι οδηγηθήκαμε στα δικαστήρια και σταμάτησε κάθε συνεργασία μεταξύ μας. Μετά από αυτά, δεν είχα καμία επικοινωνία μαζί του. Δεν τον πήρα τηλέφωνο, ούτε μιλήσαμε ξανά. Ήταν ένας ιδιόρρυθμος άνθρωπος».

Κλείνοντας, ευχήθηκε ο κύριος Κώστας να είναι καλά και να εντοπιστεί.