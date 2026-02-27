Στην αμερικανική πρωτεύουσα ταξίδεψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όπου είχε κατ’ ιδίαν επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντάς του την εικόνα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την πρόοδο που έχει καταγραφεί από τότε που ανέλαβε εκ νέου τα καθήκοντά του στον Λευκό Οίκο.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, μέσω ανάρτησης της, γνωστοποίησε ακόμη ότι, πέραν του Προέδρου, είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, στο πλαίσιο των επαφών της στην Ουάσινγκτον.

Αναλυτικά η ανάρτησή της

«Αυτή την εβδομάδα είχα μια γεμάτη δράση επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, όπου συναντήθηκα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και συζήτησα τα βήματα που έχουμε κάνει στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας τους τελευταίους μήνες υπό την ηγεσία του. Ήταν επίσης προνόμιο να επανασυνδεθώ με τους αγαπητούς μου φίλους Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ».

Στο πρόγραμμά της περιλαμβανόταν και συνάντηση με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο.