Η ρευστότητα και η διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής θέτουν σε ετοιμότητα τις ελληνικές διπλωματικές αρχές.

Με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις και την κλιμακούμενη ένταση, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε στην έκδοση επίσημης οδηγίας, καλώντας τους ταξιδιώτες να επανεκτιμήσουν τα πλάνα τους.

Πιο συγκεκριμένα, η Αθήνα απευθύνει ισχυρή σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν, εκτός εάν πρόκειται για περιπτώσεις απόλυτης και επιτακτικής ανάγκης. Η ταξιδιωτική οδηγία έρχεται ως προληπτικό μέτρο για την ασφάλεια των πολιτών, καθώς το σκηνικό στην περιοχή παραμένει απρόβλεπτο.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν».