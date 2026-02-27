Το Ιράν απέχει ακόμη «χρόνια» από την ανάπτυξη διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM) ικανών να πλήξουν το αμερικανικό έδαφος, εκτιμούν αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και ανεξάρτητοι ειδικοί, παρά τις προειδοποιήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για «επικείμενη» απειλή. Οι ίδιοι τονίζουν ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να ξεπεράσει σοβαρές τεχνολογικές προκλήσεις, από την αξιοπιστία των κινητήρων πολλαπλών σταδίων μέχρι την επανείσοδο κεφαλής στην ατμόσφαιρα, προτού μπορέσει να αποκτήσει πραγματικές δυνατότητες πλήγματος σε διαηπειρωτική απόσταση.

Την ώρα που ο Λευκός Οίκος επικαλείται τον κίνδυνο των ιρανικών πυραύλων για να δικαιολογήσει την κλιμάκωση της πίεσης και την προετοιμασία στρατιωτικής δράσης, η τεχνική εικόνα που περιγράφουν οι ειδικοί εμφανίζεται πολύ πιο σύνθετη. Οι εκτιμήσεις τους αμφισβητούν το αφήγημα μιας άμεσης, ώριμης ικανότητας του Ιράν να «χτυπήσει» τις ΗΠΑ, αναδεικνύοντας κενά ανάμεσα στη ρητορική του Τραμπ και τα διαθέσιμα δεδομένα των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ιράν: Φιλοδοξίες και όρια στους πυραύλους

Σύμφωνα με την ανάλυση που επικαλούνται αμερικανικές πηγές, το Ιράν έχει επενδύσει σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, ικανών να απειλήσουν στόχους στη Μέση Ανατολή, αλλά όχι την αμερικανική ενδοχώρα. Ωστόσο, η μετάβαση από αυτούς τους πυραύλους σε πλήρως επιχειρησιακούς ICBM προϋποθέτει τεχνολογική «άλμα» που η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη επιτύχει, όπως υπογραμμίζουν οι εμπειρογνώμονες.

Η ιρανική ηγεσία αρνείται ότι επιδιώκει ανάπτυξη διηπειρωτικών πυραύλων, επιμένοντας πως το πρόγραμμα περιορίζεται σε «αμυντικές» ανάγκες και περιφερειακή αποτροπή. Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, η Ουάσιγκτον ζητά από την Τεχεράνη να περιορίσει δραστικά τις πυραυλικές της φιλοδοξίες, αντιμετωπίζοντας το θέμα ως κεντρικό κόμβο στην ευρύτερη αντιπαράθεση των δύο χωρών.

Πύραυλοι, πολιτική και κίνδυνος σύγκρουσης

Η απόκλιση ανάμεσα στις τεχνικές εκτιμήσεις για τις δυνατότητες του Ιράν και στη δραματική ρητορική Τραμπ για τους «επικείμενους» πυραύλους επαναφέρει το ερώτημα κατά πόσο η απειλή παρουσιάζεται διογκωμένη για πολιτικούς λόγους. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η συζήτηση για τους ιρανικούς πυραύλους τείνει να χρησιμοποιείται ως βασικό επιχείρημα υπέρ άμεσης και σκληρής δράσης, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών βλέπουν χρονικό περιθώριο για διπλωματία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Την ίδια στιγμή, η πιθανότητα μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν εμφανίζεται να αυξάνεται, «εκτός κι αν υπάρξει θεαματική διπλωματική ανατροπή», όπως μεταφέρεται από τις ίδιες πηγές. Σε αυτό το πλαίσιο, η πραγματική πρόοδος του ιρανικού πυραυλικού προγράμματος, αλλά και ο τρόπος που αυτή παρουσιάζεται δημόσια, αποκτούν κρίσιμο βάρος για τις αποφάσεις πολέμου και ειρήνης.