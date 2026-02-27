Στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την αναμέτρηση της Εθνικής μας ομάδας με το Μαυροβούνιο, ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε και στα λάθη που έκανε η «γαλανόλευκη», αλλά και στην έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού κάποιων παικτών.

Μάλιστα τόνισε χαρακτηριστικά πως όταν ένας παίκτης πηγαίνει στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό και δεν παίζει πολύ τότε δεν θα πρέπει να γκρινιάζει!

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης στην συνέντευξη Τύπου:

«Πιστεύω πως ήταν ένα κλειστό ματς, μπορούσαν και οι δύο να κερδίσουν. Δεν είχαμε υπομονή, είχαμε βιασύνη, ήμασταν πολύ άστοχοι σε ελεύθερα σουτ και πήραμε πολλά κακά σουτ. Η άμυνά μας ήταν καλή, δεχτήκαμε 67 πόντους, αλλά με 65 πόντους και τέτοια ποσοστά δεν μπορείς να κερδίσεις. Θα πρέπει να είσαι τυχερός ή δεν ξέρω τι. Μας νίκησαν στη μάχη των ριμπάουντ, κάτι που δεν μου αρέσει, ενώ τους αναγκάσαμε σε πολλά λάθη».

Για το αν παίζει ρόλο η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού σε κάποιους παίκτες είπε: «Βλέπουμε παίκτες που είναι εκτός ρυθμού. Όταν ο παίκτης είναι εδώ, θέλει να δείξει πράγματα ασυναίσθητα και δεν έχει υπομονή. Πιστεύω πως τη Δευτέρα θα είμαστε καλύτερα. Είναι κάτι που πρέπει να αλλάξουν τα ίδια τα παιδιά, πρέπει να παίζουν παραπάνω, γιατί αυτό θα βοηθήσει τους ίδιους και την Εθνική ομάδα. Ήμουν παίκτης και τους καταλαβαίνω.

Αυτά τα παιδιά βοήθησαν την ομάδα να πάρει το μετάλλιο, για μια ήττα δεν θα τους πούμε κάτι κακό. Αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Θέλω να ζω στο τώρα, κάναμε μια ήττα αλλά δεν θα καταστρέψουμε το σύμπαν, ούτε θα τα βάψουμε μαύρα. Έχουμε ένα παιχνίδι τη Δευτέρα και θέλω να δω πώς θα αντιδράσουμε.

Αυτό πρεσβεύει η φιλοσοφία μου. Είχαμε πολλά βιαστικά σουτ. Πρέπει όμως να έχεις ρυθμό για να το κάνεις αυτό, αν δεν έχεις ρυθμό είσαι ανυπόμονος και δεν έχεις πόδια. Φάγαμε 67 πόντους, αλλά πρέπει να βάλουμε και μπροστά. Έπρεπε να πάμε πιο κοντά στο καλάθι, να πάμε περισσότερο στο ντράιβ, να μετακινήσουμε την άμυνα και τον ψηλό τους, τον Νίκολιτς.

Κάτι που με λυπεί και με εκνευρίζει είναι πως χάσαμε τα ριμπάουντ, κάτι που είναι θέμα θέλησης, μαχητικότητας και αυταπάρνησης. Όταν οδηγείς τον αντίπαλο σε 20 λάθη πρέπει να παίρνεις τουλάχιστον 30 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Υπήρχαν φάσεις που ήμασταν τρομακτικά ανυπόμονοι».

Για το αν είναι επηρεασμένοι οι παίκτες που είχαν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα, ανέφερε: «Εκτιμώ που είναι εδώ τα παιδιά, αλλά δεν κάνει κανένας χάρη που παίζει στην Εθνική ομάδα. Το να αγωνίζεσαι στην Εθνική ομάδα είναι τιμή και σου προσφέρει πολλά. Έχω μεγάλο σεβασμό για τα παιδιά που είναι εδώ και δεν παίρνουν το ρεπό τους. Στο επόμενο παιχνίδι που τα παιδιά θα έχουν περισσότερο ρυθμό πιστεύω πως θα είμαστε καλύτεροι».

Για το αν σκέφτεται αλλαγές στη σύνθεση για το ματς της Δευτέρας είπε: «Θα δούμε πώς θα είναι ο Ρογκαβόπουλος γιατί είχε ένα πρόβλημα με τη γάμπα του. Αν δεν είναι ο Νίκος, θα είναι ο Κακλαμανάκης».

Για τις επιλογές του: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα ανοιχτά σουτ που πήραμε, αλλά όχι με τα σουτ που τα πήραμε ενώ θα μπορούσαμε να γυρίσουμε την μπάλα. Πήραμε αρκετά σουτ που ήταν τραβηγμένα από τα μαλλιά, λες και θα αλλάξει κάτι σε μένα για κάποιον αν βάλει ένα δύσκολο καλάθι».

Για το play στην τελευταία επίθεση: «Θέλαμε να αλλάξουμε στο down screen και να βάλουμε την μπάλα μέσα στον Ντίνο με κοντό. Και μετά θέλαμε να κάνουμε ένα ghost screen με τον Παπανικολάου και να κόψει ο Λαρεντζάκης για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τρίποντο. Ο Βασίλης το διάβασε σωστά. Δεν έχει την ταχύτητα, στο επόμενο παιχνίδι θα είναι πολύ καλύτερος. Πιστεύω πολύ σε αυτόν, έχει δώσει πάρα πολλά στην Εθνική ομάδα δύο καλοκαίρια. Επειδή έπαιξε ένα κακό παιχνίδι δεν θα τον κρεμάσουμε κιόλας. Έχει να παίξει τέσσερις μήνες μπάσκετ.

Δεν κατηγορώ τις ομάδες. Είναι απόφαση των παιδιών. Όταν πας σε μια τέτοια ομάδα, ξέρεις ότι δεν θα παίξεις. Πρέπει να ζεις και με τις αποφάσεις. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Η αλήθεια είναι στη μέση. Όταν πας σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που έχουν τόσο μεγάλα μπάτζετ και 20 παίκτες, ξέρουν ότι δεν θα παίξουν τόσο πολύ, αλλά μετά να μην γκρινιάζουν. Αν πάει σε μια μικρότερη ομάδα θα παίρνει λιγότερα χρήματα, αλλά θα παίζει.

Αν πάει σε μια μεγάλη ομάδα, ίσως πάρει περισσότερα χρήματα, πολύ καλά θα κάνει για την οικογένειά του και τη ζωή του, αλλά πρέπει να δεχτεί και τις συνέπειες. Πολλές φορές μια ήττα σε κάνει καλύτερο. Το θέμα είναι να μην υπάρχει καταστροφολογία. Αυτή η ομάδα θα ξαναπετύχει, όταν έρθει η πρώτη επιτυχία κάνεις και τις επόμενες. Μια νίκη ή μια ήττα δεν μου λέει τίποτα, θα συγκεντρωθούμε, θα κάνουμε προπόνηση και είμαι σίγουρος πως τη Δευτέρα θα είμαστε καλύτεροι».