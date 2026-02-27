Η Εθνική Τουρκίας με κορυφαίους παίκτες τους Οσμάν και Γιουρτσέβεν πέρασε από το Βελιγράδι επικρατώντας της Σερβίας για τα προκριματικά με 82-78.

Ωστόσο μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός της Εθνικής Τουρκίας και του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν, στις δηλώσεις του ξέσπασε κατά τις FIBA και της Euroleague για το βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «γελοία»!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Χάρη στη διοίκηση της FIBA και της Euroleague, το πρόγραμμα είναι γελοίο. Μας δίνουν την «ευθύνη» να εκπροσωπήσουμε τις χώρες μας, εμείς και οι παίκτες μας, με αυτές τις καταστάσεις. Είμαι κουρασμένος, οι παίκτες είναι κουρασμένοι. Το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες της Σερβίας. Δεν είναι μόνο για εμάς αυτό, αλλά και για τη Σερβία.

Είναι γελοίο. Εδώ και 4-5 χρόνια ψάχνουμε λύση και τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ταξιδέψαμε στο Βελιγράδι ύστερα από μια άσχημη ήττα χθες βράδυ στην Αθήνα. Πήραμε μια ιδιωτική πτήση στις 2 και στις 19:00 ήταν το παιχνίδι. Ήμουν κουρασμένος».