Μια απίστευτη αλλά και συγκινητική ιστορία εκτυλίχθηκε στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, όταν μια μητέρα έφερε στον κόσμο ένα μωρό… γίγαντα, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ του μαιευτηρίου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Οι γονείς, Terrica και Shawn, περίμεναν ότι ο γιος τους θα ήταν μεγαλύτερος από τον μέσο όρο, όμως τίποτα δεν τους είχε προετοιμάσει για το μέγεθος του νεογέννητου Shawn Jr. Το αγοράκι γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου στο Cayuga Medical Center, στην πόλη Ithaca, ζυγίζοντας 13 κιλά, το μεγαλύτερο μωρό που έχει γεννηθεί ποτέ στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε επίσημα το νοσηλευτικό ίδρυμα.

«Ξέραμε ότι θα είναι μεγάλο μωρό, αλλά όχι τόσο», δήλωσε η Terrica, μητέρα τεσσάρων παιδιών. «Ήδη φοράει πάνες και ρούχα για μωρά 3 έως 6 μηνών. Είναι σαν να πέρασα κατευθείαν στο στάδιο ενός μωρού τριών μηνών», είπε χαρακτηριστικά.

Το νοσοκομείο μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία, που έγινε γρήγορα viral: ο γιγαντόσωμος Shawn Jr. δίπλα στη μικροσκοπική Margot, ένα κοριτσάκι μόλις 4 κιλών, που γεννήθηκε την ίδια ακριβώς ημέρα από τους γονείς Chloe και Victor.

Stunned upstate NY mom gives birth to massive, record-breaking baby: 'We didn't expect this' https://t.co/XMD1rxbEbK pic.twitter.com/VoccRgtxli — New York Post (@nypost) February 26, 2026

Η Chloe δήλωσε ότι η σύγκριση των δύο μωρών έκανε τη δική της εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή. «Ήταν πραγματικά γοητευτικό και μια υπέροχη υπενθύμιση ότι τα μωρά έρχονται στον κόσμο σε όλα τα σχήματα και μεγέθη», ανέφερε, ευχαριστώντας το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα τους.

Το μαιευτήριο τίμησε και τις δύο γεννήσεις, υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα κάθε τοκετού. «Αυτές οι δύο γεννήσεις μας θυμίζουν ότι κάθε μωρό και κάθε ιστορία γέννας είναι ξεχωριστή», δήλωσε η Robyn Torgalski, διευθύντρια Μητρικής και Παιδικής Υγείας του οργανισμού Centralus Health. «Είτε ένα νεογέννητο ζυγίζει τέσσερα είτε δεκατρία κιλά, οι ομάδες μας είναι πλήρως προετοιμασμένες να προσφέρουν την υψηλότερη δυνατή φροντίδα».

Για την ιστορία, το βαρύτερο μωρό που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως ζύγιζε 22 κιλά και γεννήθηκε στην Ιταλία το 1955, σύμφωνα με τα Guinness World Records.