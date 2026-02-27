Ρωτούσε να μάθει αν σκότωσε κάποιον. Ήταν τα πρώτα λόγια του οδηγού που με το φορτηγό του προκάλεσε το σοκαριστικό τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών.

Ο άνδρας που τον απεγκλώβισε δήλωσε στο Star ότι είδε έναν σοκαρισμένο άνθρωπο, ο οποίος τον ρώτησε: «Πείτε μου ότι δεν σκότωσα κανέναν».

Επίσης, αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε: «Είδα το φορτηγάκι να περνάει το κράσπεδο, να παίρνει το φανάρι και να φτάνει εδώ πάνω στα αμάξια. Κατά τις 7:20 έγινε».

Ερωτηθείς αν ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα το φορτηγό, απάντησε: «Αφρενάριστος ήταν, σταμάτησε μόνο πάνω στα αμάξια».

Σχετικά με τους επιβαίνοντες, ο αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι «ο οδηγός του φορτηγού ήταν καλά, σοκαρισμένος μας είπαν οι γιατροί. Και οι δύο από το αυτοκίνητο ήταν εντάξει, τους πήγαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο».

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού φέρεται ότι επικαλέστηκε πως έχασε τον έλεγχο του συστήματος πέδησης. Στο διάβα του, το φορτηγό παρέσυρε φωτεινό σηματοδότη (φανάρι), δύο πινακίδες, ενώ προκάλεσε μεγάλες φθορές σε τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα και τέσσερις μοτοσικλέτες.