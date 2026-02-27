Η Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα μπορεί να εντοπίστηκε στη Γερμανία, εντούτοις η υπόθεση της δεν έχει κλείσει στην Ελλάδα, παρά μόνο αν δώσει κατάθεση στην ΕΛ.ΑΣ.

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε στο Live News ότι η ελληνική αστυνομία έχει ανοιχτή δικογραφία για αρπαγή της 16χρονης. Προκειμένου να κλείσει λοιπόν, η 16χρονη πρέπει να καταθέσει.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η ανήλικη θα πρέπει να αποκαλύψει τους λόγους που έφυγε από το σπίτι, αν την βοήθησε κάποιος ή ήρθε σε επαφή με κάποιο πρόσωπο, αν την κακοποιούσαν στο σπίτι κτλ.

Έτσι, η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τις γερμανικές αρχές και στην υπόθεση ενδεχομένως κι άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες.

«Έχει πιεστεί από το σοκ η κόρη μου»

Ο πατέρας της Λόρα μίλησε στο Live News, αναφέροντας: «Ξέρω μόνο ότι είναι στην αστυνομία. Δεν την έχω δει και δεν έχω μιλήσει μαζί της. Στο Βερολίνο (βρίσκεται), δεν γνωρίζω σε ποια περιοχή».

«Δεν ξέρω ακόμα. Από ότι έχω καταλάβει έχει πιεστεί από το σοκ η κόρη μου. Ήταν 50 μέρες μακριά», είπε χαρακτηριστικά.

Δύο χρόνια προετοίμαζε τη φυγή της

Δύο χρόνια φαίνεται πως προετοίμαζε βήμα – βήμα τη φυγή της η 16χρονη. Με κάθε τρόπο προσπαθούσε να μαζέψει χρήματα που θα την βοηθούσαν να πετύχει τον στόχο της.

«Στην τάξη επειδή δεν ήξερε ελληνικά έπλεκε πολύ θυμάμαι. Έπλεκε σε κάθε μάθημα και ό,τι έφτιαχνε το ανέβαζε στο Instagram να το πουλήσει, ή μας το πούλαγε στην τάξη. Έψαχνε πάντα τρόπους να βγάζει λεφτά γιατί εμάς μας είχε πει ότι εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω», είχε πει παλιά της συμμαθήτρια.

Το έντονο επεισόδιο στο σπίτι της

Λίγο καιρό πριν εξαφανιστεί η Λόρα και συγκεκριμένα στις 26 Οκτωβρίου φέρεται να διαδραματίστηκε ένα έντονο επεισόδιο στο σπίτι της, με αποτέλεσμα η ανήλικη να αρχίσει να οργανώνει την εξαφάνισή της, αλλά και να προτρέπει τη μητέρα της να την ακολουθήσει.

«Θέλω να φύγουμε μαζί, μαζί υποφέρουμε», φέρεται να είπε η Λόρα στη μητέρα της.

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος είχε πει πως η οικογένεια κατέθεσε στην αστυνομία τότε, με τον πατέρα να υποστηρίζει ότι φοβάται μήπως του αφαιρέσουν την επιμέλεια του παιδιού και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, η επιμέλεια είχε αφαιρεθεί για μερικές μέρες από τον πατέρα, το διάστημα που η οικογένεια έμενε στη Γερμανία.

Τότε, η 16χρονη είχε μείνει σε δομή, έπειτα από καταγγελία γείτονα που ανέφερε πως το παιδί κακοποιούνταν λεκτικά από τον πατέρα του.