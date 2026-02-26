Η Λόρα που είχε εξαφανιστεί από την Πάτρα μπορεί να εντοπίστηκε στη Γερμανία, ωστόσο η υπόθεση της δεν έχει κλείσει ακόμη. Αντιθέτως, αναμένονται εξελίξεις, ειδικά για την περίπτωση να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Αρχικά, οι Γερμανοί αστυνομικοί έκριναν ότι η 16χρονη χρειάζεται προστασία μέχρι να ξεκαθαριστεί τι συμβαίνει πίσω από την εξαφάνιση. Έτσι, την οδήγησαν σε ειδική δομή για ανήλικους, ενώ η κοπέλα εξετάστηκε και από ψυχολόγο.

Οι γερμανικές αρχές θέλουν να δουν αν υπάρχει κακοποίηση, παραμέληση ή αν υπάρχει κίνδυνος αν επιστρέψει σπίτι της. Αναμένεται λοιπόν, κοινωνική αξιολόγηση, αλλά και τι θα καταθέσει στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τον Alpha, σε περίπτωση που οι γονείς ζητήσουν την επιστροφή της κόρης τους, τότε θα υπάρξει μια πιο περίπλοκη διαδικασία. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να περάσουν από οικογενειακό δικαστήριο, όπου θα εφαρμοστεί το γερμανικό Δίκαιο. Παράλληλα, νομικοί και κοινωνικοί λειτουργοί θα αποφασίσουν αν επιστρέψει στο σπίτι της.

Καμία επικοινωνία με τους γονείς

Το Star ανέφερε ότι ο πατέρας της Λόρα περίπου εδώ και τρεις εβδομάδες βρίσκεται στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές τον έχουν ενημερώσει, αλλά ούτε την έχει δει, ούτε της έχει μιλήσει ακόμα.

Μάλιστα, η πρώτη τους επαφή αναμένεται να γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Αντιθέτως, η μητέρα της βρίσκεται στην Πάτρα, στο Ρίο. Σύμφωνα με όσα είπε στο Star ο δικηγόρος της οικογένειας, η μητέρα δεν έχει επίσημη ενημέρωση από τις αρχές.

«Την κούρεψε σαν αγόρι, γιατί ζήτησε να πάει κομμωτήριο»

Λίγες μέρες μετά την εξαφάνιση της 16χρονης, φίλη της είχε δηλώσει ότι η κοπέλα δεν είχε καλές σχέσεις με τον πατέρα της.

Σε δηλώσεις που είχε κάνει, ανέφερε ένα περιστατικό που φέρεται να έγινε όταν η Λόρα πήγαινε στο γυμνάσιο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η φίλη της εξαφανισμένης κοπέλας, ο πατέρας της 16χρονης την κούρεψε σαν αγόρι στο σπίτι, ώστε η κόρη του να μην πάει στο κομμωτήριο.

«Ήταν πολύ ανήσυχη γενικά. Καταρχήν την είχε κουρέψει ο μπαμπάς της, στην πρώτη γυμνασίου δεν είχε μαλλιά, τα είχε σαν αγόρι, την είχε κουρέψει επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

«Το είχε πει σε πάρα πολλά άτομα γιατί ήθελε βοήθεια και πήγαν δύο κοπέλες στον διευθυντή και ήρθαν οι γονείς της τέλος πάντων και ξαφνικά επειδή φοβήθηκε αυτή γιατί θα την μαλώσουν, τα αρνήθηκε όλα, μας έβγαλε όλους ψεύτες», είχε προσθέσει στη συνέχεια.