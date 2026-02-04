Μια ανατριχιαστική λεπτομέρεια περιέχει η υπόθεση της Λόρα από την Πάτρα, καθώς η 16χρονη έφυγε από την Ελλάδα με το όνομα ηθοποιού που έγινε γνωστή από έργα που επικεντρώνονται σε εξαφανίσεις ανηλίκων.

Συγκεκριμένα, η ανήλικη φαίνεται να έκλεισε εισιτήριο με ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης χρησιμοποιώντας το όνομα της Ουκρανής ηθοποιού Ιρίνα Μέλνικ.

Σύμφωνα με το Live News, η ηθοποιός είναι γνωστή, επειδή συμμετέχει σε ταινίες και σειρές που πραγματεύονται υποθέσεις με εξαφανίσεις ανηλίκων και η ίδια συνήθως υποδύεται την αστυνομικό ή γενικώς το πρόσωπο που προσπαθεί να βρει τα παιδιά.

Ενδεικτικά, η πιο πρόσφατη ταινία της «The Silence», έχει θέμα της την εξάρθρωση ενός σκοτεινού κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφανίσεις ανηλίκων.

Η Ιρίνα Μέλνικ υποδύεται τον ρόλο μίας αστυνομικού που μαζί με την ομάδα της αποκαλύπτει σταδιακά τη συστηματική κακοποίηση ευάλωτων παιδιών και νεαρών γυναικών από ισχυρούς και υπεράνω υποψίας ανθρώπους.

«Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι την είδα»

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες από την αστυνομία για τον εντοπισμό της ανήλικης. Ένας άνδρας, μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, ισχυρίζεται ότι είδε το απόγευμα της Δευτέρας την 16χρονη να μπαίνει σε ένα κινέζικο κατάστημα για να ψωνίσει.

«Είμαι 80% σίγουρος ότι ήταν η Λόρα. Της έμοιαζε πολύ. Δηλαδή είμαι 80% ότι ήταν η Λόρα», είπε στο Live News.

Επίσης, Γερμανοί πρώην γείτονες της Λόρα μίλησαν στην εκπομπή του Mega και δήλωσαν ότι δεν τους κάνει εντύπωση, πως το παιδί εγκατέλειψε το σπίτι του.

«Θα μπορούσα να το καταλάβω, ότι η κόρη του αποφάσισε να απομακρυνθεί, γιατί ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος (σ.σ. ο πατέρας της). Κάποιοι είπανε “ποιος ξέρει με τι ασχολείται”, αλλά όχι ήταν απλά πολύ τρομαγμένος, γιατί ήταν και γιατρός, βοηθούσε και στα θερμά λουτρά εδώ στην περιοχή, νομίζω ότι φοβόταν πολύ μην τον βρει ο Πούτιν».

«Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά, εσείς βρήκατε την Λόρα;»

Εν τω μεταξύ, σε Γερμανό δημοσιογράφο μίλησε ο πατέρας της Λόρα και δήλωσε ότι ο ίδιος έκανε ό,τι μπορούσε για να βρεθεί η κόρη του, προσθέτοντας πως όποιος μπορεί ας συνεχίσει το ψάξιμο.

Σύμφωνα με το Live News που αναπαρήγαγε τις δηλώσεις του, ο άνδρας ήταν νευριασμένος με τις ερωτήσεις που δέχτηκε.

Ακολουθεί ο διάλογος:

Δημοσιογράφος: Θέλαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας μαζί με τους συναδέλφους να σας ρωτήσουμε αν έχετε κάτι νεότερο.

Πατέρας: Όχι, τίποτα καινούριο.

Δημ: Εσείς είστε καλά;

Πατ: Τίποτα καινούριο.

Δημ:Είστε εσείς καλά; Είστε εντάξει;

(…)

Δημ: Γνωρίζετε αν κατέβηκε από το αεροπλάνο της Lufthansa;

Πατ: Τι θέλετε; Τι θέλετε;

Δημ: Θέλαμε να μάθουμε αν γνωρίζετε κάτι καινούριο.

Πατ: Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά. Εσείς βρήκατε την Λόρα;

Δημ: Αυτό προσπαθούν

Πατ: Ε, τότε συνεχίστε να ψάχνετε