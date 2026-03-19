Την αυστηρή στάση των αρχών της Ινδονησίας απέναντι στην παραγωγή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού αναδεικνύει μια νέα υπόθεση στο Μπαλί, με πρωταγωνίστρια μια νεαρή δημιουργό περιεχομένου στο Only Fans που συνελήφθη μαζί με τους συνεργάτες της. Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα αυστηρά νομικά όρια της χώρας, αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τουρίστες οι οποίοι παραβιάζουν την τοπική νομοθεσία, σε έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως.

Η 23χρονη Γαλλίδα συνελήφθη μαζί με δύο άνδρες, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε γυρίσματα πορνογραφικού περιεχομένου στο Μπαλί, όπου τέτοιου είδους υλικό απαγορεύεται αυστηρά. Η γυναίκα αρχικά αναφερόταν ως «MMJL», αλλά αργότερα ταυτοποιήθηκε από τις ινδονησιακές αρχές ως Μελίσα Μιρέιγ Τζανίν.

Η Τζανίν διέμενε στο χωριό Κανγκού μαζί με έναν 26χρονο Γάλλο, που αναφέρεται ως «ERB», καθώς και έναν 24χρονο Ιταλό, γνωστό ως «NBS», ο οποίος στα τοπικά μέσα κατονομάζεται ως Ναντίρ μπεν Σαΐντ. Ο «ERB» φέρεται να είχε ρόλο μάνατζερ και παραγωγού της Τζανίν, ενώ ο «NBS» φέρεται να συμμετείχε σε βίντεο ακατάλληλου περιεχομένου, υποδυόμενος τον διανομέα.

Το Μπαλί αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ωστόσο ανήκει στη συντηρητική, μουσουλμανική πλειοψηφία της Ινδονησίας, όπου η παραγωγή και διανομή πορνογραφικού υλικού τιμωρείται αυστηρά.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν οι Αρχές ενημερώθηκαν για ένα βίντεο που έγινε viral στο διαδίκτυο και φέρεται να απεικονίζει τη γυναίκα με τον Ιταλό οδηγό στο Μπαλί. Το επίμαχο υλικό εκτιμάται ότι γυρίστηκε σε βίλα στις 8 Μαρτίου.

«Το κίνητρό τους για τη διάπραξη της φερόμενης πράξης ήταν το οικονομικό όφελος από πορνογραφικό περιεχόμενο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αξιωματούχος, Τζόζεφ Έντουαρντ Πούρμπα.

Οι Αρχές εντόπισαν το βίντεο στις 13 Μαρτίου και έδωσαν εντολή στις υπηρεσίες μετανάστευσης να συλλάβουν την Τζανίν και τον «NBS» στο αεροδρόμιο Ντενπασάρ, από όπου θα αναχωρούσαν για την Ταϊλάνδη.

«Οι ύποπτοι συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο και μεταφέρθηκαν στα κεντρικά της αστυνομίας», ανέφερε ο Πούρμπα. Ο «ERB» συνελήφθη τη Δευτέρα στο χωριό Κανγκού, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η αστυνομία κατάσχεσε τρία κινητά τηλέφωνα, μία κάμερα, έναν φορητό υπολογιστή MacBook και ένα γιλέκο οδηγού «motorcycle taxi» από τους τρεις τουρίστες. «Και οι τρεις ύποπτοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες βάσει της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών πληροφοριών και συναλλαγών της Ινδονησίας για την παραγωγή και διανομή ακατάλληλου περιεχομένου», πρόσθεσε ο Πούρμπα. Σε περίπτωση καταδίκης, κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έως και 10 έτη.