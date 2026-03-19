Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 24χρονη κοπέλα που βρέθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου με κατάφωρα χτυπήματα στο κεφάλι σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια, στην περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου, η οποία παραμένει από χθες διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου».

Η 24χρονη φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ εντύπωση τους κάνει ότι τα σφοδρά χτυπήματα είναι μόνο στο πρόσωπο και το κεφάλι της.

Η αδελφή της και το νοσηλευτικό προσωπικό που την περιθάλπει απευθύνουν έκκληση για βοήθεια σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για το περιστατικό να μιλήσει στις Αρχές, καθώς τονίζουν ότι ακόμη και αν καταφέρει να επιβιώσει, ενδέχεται να πορευτεί με κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα, είτε κινητικό είτε στην όραση.

Θυμίζεται ότι την κοπέλα εντόπισαν αιμόφυρτη και σε άθλια κατάσταση στις 22:00 το βράδυ περαστικοί, οι οποίοι και κάλεσαν το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Στη συνέχεια, την παρέλαβε το ασθενοφόρο και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου και διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για θύμα άγριου ξυλοδαρμού. Έχει ξεκινήσει έρευνα και αναμένεται να βρεθούν περαιτέρω στοιχεία αρχικά μέσα από κάμερες της περιοχής, ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση.