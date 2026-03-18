Ένα σοκαριστικό περιστατικό αντίκρισαν το βράδυ της Τρίτης κάτοικοι στη Βέροια, οι οποίοι εντόπισαν μία κοπέλα βαριά τραυματισμένη.

Ήταν γύρω στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης 17/3, όταν η 24χρονη κοπέλα εντοπίστηκε σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια, στην περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου.

Την κοπέλα εντόπισαν σε άθλια κατάσταση περαστικοί, οι οποίοι και κάλεσαν το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Την άτυχη 24χρονη παρέλαβε το ασθενοφόρο και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου και διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας veriotis.gr, οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ξυλοδαρμό. Η κοπέλα φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια και φέρει βαριά τραύματα μόνο στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Το περιστατικό έχει αναλάβει η Ασφάλεια Βέροιας, η οποία αναζητά τον δράστη της επίθεσης, αρχικά μέσα από κάμερες της περιοχής.