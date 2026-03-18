Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο με τη δράση του «δράκου» του Πειραιά, ο οποίος κατηγορείται ότι πραγματοποίησε τουλάχιστον 7 επιθέσεις και απόπειρες βιασμού μέσα σε διάστημα 8 μηνών.

Το βίντεο προβλήθηκε στο Mega και θύμα του 36χρονου Αιγύπτιου περιέγραψε τα όσα εφιαλτικά έζησε στα χέρια του, πριν από λίγους μήνες.

«Γυρνάω για να δω τι συμβαίνει και βλέπω έναν κύριο τον οποίο δεν γνωρίζω, ο οποίος με το που αντιλαμβάνεται ότι τον κοιτάζω, έπιανε το στήθος μου και τα οπίσθιά μου. Έβγαλα το κινητό μου, τον έβγαλα φωτογραφία, μπορούσαμε από την κάμερα να ταυτοποιήσουμε ότι είναι το ίδιο άτομο».

«Είχα βγει το πρωί με τον σκύλο μου βόλτα πολύ κοντά στο σπίτι μου, σε κεντρικό δρόμο, και καθώς περπάταγα, δεν είχα αντιληφθεί κάποιον να είναι από πίσω μου, με πλησίασε, με άρπαξε από τα οπίσθια πολύ δυνατά και άρχισα εγώ να του φωνάζω, να βρίζω. Και έστριψε στο πρώτο στενό», υπογράμμισε θύμα του 36χρονου άνδρα.

Έρευνες και για άλλα περιστατικά

Ο 36χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στα Καμίνια. Κατά τη διαδικασία της σύλληψής του, ο δράστης αντιστάθηκε σθεναρά.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

«Στο αστυνομικό τμήμα, μου είπαν ότι είναι καμιά δεκαριά περιστατικά. Την ώρα πάντως που ήμουν εγώ και κάναμε την αναγνώριση, ήμασταν τέσσερις κοπέλες, η μία νομίζω ήταν και ανήλικη», δήλωσε θύμα του άνδρα.

Η έρευνα των Αρχών δεν σταματά εδώ καθώς προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχει σύνδεση του 36χρονου και με άλλες επιθέσεις γυναικών που έγιναν το περασμένο διάστημα σε Άλιμο και Νέα Σμύρνη.