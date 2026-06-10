Η αστυνομία συνέλαβε έναν 32χρονο στον Ωρωπό που κατηγορείται ότι χτυπούσε άγρια τη σύζυγό του και μάλιστα βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του, ώστε να δημοσιεύσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Alpha, η γυναίκα ήταν για χρόνια θύμα άγριας κακοποίησης, καθώς στο σώμα της εντοπίστηκαν μώλωπες, καψίματα και κοψίματα από μαχαίρι.

Επιπλέον, είχε μεταβεί πολλές φορές στο Αστυνομικό Τμήμα, αλλά πάντα απέσυρε τις κατηγορίες. Την Τρίτη όμως, το ποτήρι ξεχείλισε.

Ο 32χρονος σε κατάσταση μέθης την ξυλοκόπησε για ακόμη μία φορά τραβώντας βίντεο που δημοσίευσε με τον τίτλο: «Κοιτάξτε να δείτε πώς κλαίει». Μάλιστα, αυτή τη φορά μάρτυρας ήταν ο 8χρονος γιος του ζευγαριού, καθώς όλα έγιναν μπροστά του.

Ο άνδρας μετά την επίθεση πήγε για ύπνο και τότε η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι της.

Λίγο αργότερα πήγε στο Α.Τ. για να υποβάλλει καταγγελία, ενώ ο 32χρονος μαζί με το παιδί την αναζητούσαν.

Τελικά, τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν, με τον 8χρονο να αποκαλύπτει ότι ο άνδρας πέταξε το κινητό του στη θάλασσα πριν τον εντοπίσουν.

Οι αστυνομικοί εξετάζοντας την ηλεκτρονική συσκευή βρήκαν πολλά βίντεο που κακοποιείται η γυναίκα και αρκετά από αυτά να έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, εντόπισαν βίντεο ερωτικού περιεχομένου και ερευνούν αν έχουν δημοσιευτεί κι αυτά στα social media από τον 32χρονο.