«Φως» στο κίνητρο του διπλού φονικού στο Αίγιο ρίχνουν οι συνεχείς αποκαλύψεις, με τα νέα στοιχεία να δείχνουν ότι δεν ήταν πλέον ειδυλλιακή η σχέση της 54χρονης με τον Ιταλό σύντροφό της που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία.

Σύμφωνα με όσα έχουν βγει στη δημοσιότητα, το κίνητρο του 65χρονου φέρεται να ήταν οικονομικό, γιατί η σύντροφός του έδωσε οικονομική προτεραιότητα στο παιδί της, χωρίς να περιλαμβάνει τον ίδιο.

Αρχικά, η γιαγιά του 26χρονου αποκάλυψε ότι η 54χρονη πούλησε πριν λίγους μήνες ένα κτήμα της και έδωσε όλα τα λεφτά στον γιο της που σπούδαζε. Αυτό προκάλεσε την οργή του Ιταλού, που υποστήριξε ότι πρέπει να πάρει μερίδιο, γιατί είχε επενδύσει χρήματα στο σπίτι που ζούσαν τα 15 χρόνια που ήταν μαζί.

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Alpha, η εκδοχή που αποκάλυψε η ηλικιωμένη, ενδεχομένως ενισχύεται από το γεγονός ότι το σπίτι που έμενε το ζευγάρι ήταν το πατρικό της 54χρονης, το οποίο είχε γράψει στον γιο της, χωρίς να αναφέρει κάπου τον σύντροφό της.

Επιπλέον, ο 26χρονος Ολύμπιος φέρεται να ταξίδεψε εκτάκτως στην Ελλάδα μετά από προτροπή της μητέρας του, επειδή εκείνη τσακωνόταν διαρκώς τελευταία με τον σύντροφό της για τα οικονομικά.

Ο γιος λοιπόν, φαίνεται να ήθελε να πάρει τη μητέρα του στη Γερμανία -χώρα που σπούδαζε-, τόσο για να την προστατεύσει, όσο και για να την φροντίζει, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά της, όπου είχε κάνει και επέμβαση πριν λίγα χρόνια.

Αυτή η εξέλιξη φέρεται να εξόργισε τον Ιταλό, με αποτέλεσμα να δολοφονήσει τον 26χρονο στον ύπνο του και στη συνέχεια την 54χρονη, όταν εκείνη προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί της, εκτιμούν οι αρχές.

Πλέον, ο 65χρονος κατηγορείται για το διπλό φονικό και σύμφωνα με τον Alpha, ένα επιπλέον στοιχείο σε βάρος του φέρεται να είναι η στάση του προς τους αστυνομικούς. Όταν προσήχθη μιλούσε ελληνικά, αλλά όταν αντιλήφθηκε ότι θα κατηγορούνταν, ζήτησε μεταφραστή, δήθεν επειδή δεν καταλαβαίνει τα ελληνικά.