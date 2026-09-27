Νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έρχονται στο φως μέσα από τη μαρτυρία του ανθρώπου που είχε προμηθεύσει τον χώρο με τον απινιδωτή.

Ο επιχειρηματίας ιατρικού εξοπλισμού Γιώργος Αδαμόπουλος περιέγραψε στον ΣΚΑΪ το τηλεφώνημα που δέχθηκε από το ιατρείο την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν αναίσθητος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το προσωπικό του ιατρείου και η κατηγορούμενη γιατρός επικοινώνησαν μαζί του, προκειμένου να πάρουν οδηγίες για τη λειτουργία του απινιδωτή, χωρίς ωστόσο, όπως υποστήριξε, να του γνωστοποιήσουν ότι υπήρχε εκείνη τη στιγμή ένα επείγον περιστατικό και ότι ένας ασθενής χρειαζόταν άμεσα τη συσκευή.

Ο απινιδωτής είχε αγοραστεί το 2022

Ο Γιώργος Αδαμόπουλος εξήγησε ότι πρόκειται για αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, ο οποίος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από ανθρώπους που δεν διαθέτουν εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Η συγκεκριμένη συσκευή είχε αγοραστεί από το ιατρείο στο Κολωνάκι τον Ιούλιο του 2022.

Όπως περιέγραψε ο επιχειρηματίας, η πρώτη επικοινωνία έγινε με νοσηλεύτρια του ιατρείου, η οποία του τηλεφώνησε, προκειμένου να ζητήσει βοήθεια για τη λειτουργία της συσκευής.

«Καλησπέρα, έχουμε κάποιο θέμα με τον απινιδωτή και χρειαζόμαστε βοήθεια».

Η νοσηλεύτρια, σύμφωνα με τον ίδιο, του ανέφερε ότι ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε. Ακολούθησε ένας διάλογος κατά τον οποίο ο κ. Αδαμόπουλος προσπάθησε να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε με τη συσκευή.

«Ρώτησα: “Έχετε πατήσει το ON;”. “Ναι, το έχουμε πατήσει, δεν δουλεύει”. “Κάτω δεξιά υπάρχουν δύο λυχνίες, δύο σήματα για την ετοιμότητα ή όχι της συσκευής. Βλέπετε κάποια πράσινη ή κάποια κόκκινη;”. “Δεν βλέπω τίποτα”. Τότε σκέφτηκα και ρώτησα: “Η μπαταρία είναι στη συσκευή;”».

Δεν του είπαν ότι υπήρχε ασθενής που χρειαζόταν τον απινιδωτή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά του στο εάν ενημερώθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι στον χώρο υπήρχε ασθενής που χρειαζόταν άμεσα τη συσκευή.

Ο ίδιος απάντησε:

«Όχι. Ένιωσα κάποια ένταση και κατάλαβα πως ήθελαν να τον χρησιμοποιήσουν. Μου είπαν πως τη μπαταρία μόλις τώρα την έβαλαν. Ρώτησα: “Τι εννοείτε;” και είπαν ότι “ήταν στο κουτί της από τότε που τον πήραμε”. Εκείνη τη στιγμή δεν θυμόμουν καν τι είχαν αγοράσει. Μετά από αυτό ενημέρωσα πως δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο θα λειτουργήσει. Και εκεί σταματάει ουσιαστικά η επικοινωνία. Δεν έκλεισε η γραμμή, αλλά άκουγα από μέσα, η κλήση ήταν σε ανοιχτή ακρόαση. Έλεγα: “Παρακαλώ; Παρακαλώ;”. Και κάποια στιγμή ακούω μια ανδρική φωνή να λέει: “Εντάξει κ. Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε“».

Ο κ. Αδαμόπουλος ανέφερε ακόμη ότι αρχικά συνομίλησε με τη γραμματέα του ιατρείου και στη συνέχεια με τη γιατρό, η οποία, όπως εκτίμησε, βρισκόταν στον ίδιο χώρο.

«Όταν έκανα την ερώτηση εάν είναι ανοιχτός ο απινιδωτής, τότε μου απάντησε η γιατρός πως το έχει πατήσει και δεν δουλεύει».

Η συγκεκριμένη τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στις 16:26 και είχε συνολική διάρκεια ενός λεπτού.

Περιγράφοντας την εικόνα που αντιλήφθηκε από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο επιχειρηματίας σημείωσε:

«Δεν μπορούσα να γνωρίζω ποιοι ήταν στον χώρο. Κατάλαβα πως υπήρχε μια ένταση, δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε πανικός. Υπήρχε ένας αναβρασμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πιθανότατα λόγω της μπαταρίας» δεν λειτούργησε ο απινιδωτής

Σε ερώτηση σχετικά με την αιτία για την οποία ο απινιδωτής δεν τέθηκε σε λειτουργία, ο Γιώργος Αδαμόπουλος συνέδεσε το πρόβλημα με την κατάσταση της μπαταρίας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

«πιθανότατα λόγω της μπαταρίας. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα», είπε.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη μπαταρία έχει προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τριών ετών. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, από την πλευρά των γιατρών δεν είχε υποβληθεί ποτέ αίτημα για αντικατάστασή της.

Δικηγόρος της οικογένειας: «Μια αλλαγή μπαταρίας μπορεί να είχε σώσει τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη»

Την ίδια ώρα, ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε λόγο για εγκληματικές πράξεις από την πλευρά των γιατρών, σχολιάζοντας τα όσα αποκαλύφθηκαν σχετικά με τον απινιδωτή.

«Είναι εγκληματικό να έχεις έναν απινιδωτή ο οποίος δεν λειτουργεί. Σκεφτείτε ότι μια αλλαγή μπαταρίας μπορεί να είχε σώσει τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη. Και μάλιστα να γίνεται σε ένα ιατρείο», είπε στην εκπομπή.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην ώρα κατά την οποία έγινε η επικοινωνία για τον απινιδωτή, συνδέοντάς την με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ήδη ο τραγουδιστής.

«Στις 16:26 που επικοινώνησαν για τον απινιδωτή ήταν το τέλος. Ο Γιώργος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκονταν υπό ανακοπή. Εκείνη την ώρα έφτασε το ΕΚΑΒ», υποστήριξε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας προανήγγειλε επίσης ότι θα κινηθεί νομικά σε βάρος εργαζομένων, εφόσον, όπως υποστήριξε, επιχειρηθεί να αποκρυφθούν στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες θανάτου.

«θα ζητήσω τη δίωξη των εργαζομένων που θα προσπαθήσουν να συγκαλύψουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Για ποια αδικήματα θα τους μηνύσω, θα εξαρτηθεί από τη στάση τους. Συνεχίζουν να ψεύδονται και να υποστηρίζουν ένα υπερασπιστικό αφήγημα προκειμένου να βγει ο γιατρός από το κάδρο των ευθυνών. Δεν θα επιτρέψω παιχνίδια σε αυτήν την υπόθεση. Εγώ δεν είμαι από τους δικηγόρους που συμβιβάζομαι. Θα φτάσει στο κόκκαλο η έρευνα και οι ευθύνες θα αποδοθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.