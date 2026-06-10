Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη διπλή δολοφονία που συγκλόνισε το Αίγιο, με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον γιο της, καθώς βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται να δίνει κρίσιμες απαντήσεις για τις κινήσεις που προηγήθηκαν του εγκλήματος.

Το υλικό, που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Live News», προέρχεται από κάμερα ασφαλείας τοποθετημένη σε σπίτι απέναντι από την κατοικία όπου σημειώθηκε το διπλό φονικό στον Λόγγο Αχαΐας. Πρόκειται για τη μοναδική κάμερα της περιοχής που έχει καταγράψει οποιαδήποτε δραστηριότητα τις επίμαχες ώρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συγκεκριμένη κάμερα ενεργοποιείται αποκλειστικά όταν ανιχνεύει κίνηση. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μεταξύ 02:00 και 04:00 τα ξημερώματα υπήρξαν καταγραφές ενεργοποίησης του συστήματος, γεγονός που έχει μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών.

Σε ένα από τα πλάνα, λίγο μετά τις 02:30, διακρίνεται η καταγραφή κάποιας κίνησης, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς πέρασε από το σημείο. Οι ερευνητές εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό προκειμένου να εξακριβώσουν αν σχετίζεται με την υπόθεση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μετά τις 04:00 το πρωί η κάμερα δεν ενεργοποιήθηκε ξανά, γεγονός που σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές υποδηλώνει ότι δεν καταγράφηκε καμία είσοδος ή έξοδος ατόμου από το σπίτι μέχρι και τις πρωινές ώρες.

Το στοιχείο που ενισχύει το βασικό σενάριο των Αρχών

Οι αστυνομικοί θεωρούν το συγκεκριμένο βίντεο ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς φαίνεται να αποκλείει το ενδεχόμενο εισβολής τρίτου προσώπου στην κατοικία κατά τις ώρες που εκτιμάται ότι διαπράχθηκε το έγκλημα.

Παράλληλα, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν έχουν προκύψει ενδείξεις διάρρηξης ή ληστείας, ενώ η απουσία καταγεγραμμένης κίνησης ενισχύει το βασικό ερευνητικό σενάριο που εξετάζεται από τις διωκτικές αρχές.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατροδικαστή, οι δολοφονίες φέρονται να σημειώθηκαν περίπου στις 06:00 το πρωί. Το γεγονός ότι δεν καταγράφηκε καμία κίνηση μετά τις 04:00 προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο υλικό της κάμερας.

Ξεσπά η αδερφή της 54χρονης: «Θα υποστηρίξω την κατηγορία μέχρι τέλους»

Συγκλονισμένη από την τραγωδία εμφανίστηκε η αδερφή της 54χρονης, η οποία μίλησε για την απώλεια της αδελφής και του ανιψιού της, εκφράζοντας την οργή και τη θλίψη της για όσα συνέβησαν.

Όπως ανέφερε, δυσκολεύεται να πιστέψει ότι ο άνθρωπος που γνώριζε επί χρόνια θα μπορούσε να εμπλέκεται σε μια τόσο αποτρόπαια πράξη, περιγράφοντάς τον ως ευγενικό και ήρεμο άνθρωπο που δεν είχε δώσει ποτέ αφορμές για τέτοιες υποψίες.

Η ίδια δήλωσε ότι εφόσον αποδειχθεί η ενοχή του κατηγορούμενου, θα στηρίξει την κατηγορία μέχρι τέλους, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του.

Παράλληλα, εξέφρασε ερωτήματα για τα πιθανά κίνητρα της τραγωδίας, αναφέροντας πως δεν μπορεί να κατανοήσει τι οδήγησε σε αυτή τη δραματική εξέλιξη, ενώ σημείωσε ότι σύμφωνα με μαρτυρίες ο φερόμενος ως δράστης φώναζε το όνομα της 54χρονης κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλό φονικό στον Λόγγο Αχαΐας

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία, καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα, προκειμένου να συνθέσουν πλήρως το παζλ της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και ολόκληρη τη χώρα.

Το βίντεο ασφαλείας, οι ιατροδικαστικές εκθέσεις και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών ερευνών αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης και στη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του εγκλήματος.