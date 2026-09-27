Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ με καλάθι του Τσέντι Όσμαν στην εκπνοή, αυτό όμως δεν έχει προκαλέσει ανησυχία στην ομάδα, όπως φαίνεται και από την ανάρτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο.

Από την αρχή της προετοιμασίας οι «πράσινοι» έχουν σημαντικές απουσίες λόγω τραυματισμών και όλοι, τόσο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς όσο και οι παίκτες, έχουν τονίσει στις δηλώσεις τους ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να δέσει η ομάδα και να είναι έτοιμη για να πετύχει τους στόχους της.

Στο πράσινο στρατόπεδο συνεχίζουν να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο και δεν ανησυχούν μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, με τον Φρανσίσκο, ο οποίος ξεχώρισε ξανά με την απόδοσή του, να στέλνει καθησυχαστικό μήνυμα στους φιλάθλους μέσω των social media.

«Θα είμαστε μια χαρά», ήταν το μήνυμα του Γάλλου γκαρντ, με τον Παναθηναϊκό να στρέφει πλέον την προσοχή του στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.