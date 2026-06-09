Σοκαρισμένοι είναι οι γείτονες από τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, καθώς για το φρικτό έγκλημα προσήχθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της νεκρής μητέρας ως βασικός ύποπτος.

Σε δηλώσεις που παραχώρησαν οι γείτονες του ζευγαριού, ανέφεραν ότι ο άνδρας μένει χρόνια στην Ελλάδα και ότι μιλάει σπαστά ελληνικά.

Επίσης, υποστήριξαν ότι έβλεπαν ένα αγαπημένο ζευγάρι, με τον 65χρονο να συνοδεύει τη σύζυγό του στο εξωτερικό, ώστε να κάνει επέμβαση στην καρδιά.

«Την είχε πάει στην Ιταλία για επέμβαση καρδιάς», είπε ένας γείτονας, με μια γειτόνισσα να προσθέτει: «Τα γνώριζα τα παιδιά, αλλά κανείς δεν ξέρει μέσα στο σπίτι τι γίνεται».

Επίσης, σημείωσαν ότι δεν άκουγαν φασαρίες στο σπίτι, ενώ ουδείς, εξ όσων μίλησαν, δεν φαίνεται να αντιλήφθηκε κάποια στιγμή έντασης, την ώρα του εγκλήματος.

Την ίδια στιγμή, το σπίτι στον Λόγγο παραμένει αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις, που νωρίτερα οδήγησαν τον 65χρονο σύντροφο της δολοφονημένης γυναίκας, ο οποίος είναι και ο βασικός ύποπτος, στον χώρο του εγκλήματος για να δώσει κατάθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα λεπτά αργότερα τον μετέφεραν στην Ασφάλεια για να συνεχίσει την κατάθεσή του.