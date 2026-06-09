Μία οικογενειακή τραγωδία ερευνά η Ελληνική Αστυνομία στον Λόγγο Αιγίου, όπου έχουν βρεθεί νεκροί μέσα στο σπίτι τους, σε μία λίμνη αίματος, μία μητέρα και ο γιος της.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος γιος φέρει τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι, αλλά και τραύμα από μαχαίρι. Ο δράστης φέρεται να χτύπησε τον 26χρονο στο κεφάλι με το όπλο και στη συνέχεια να τον μαχαίρωσε.

Η μητέρα βρέθηκε νεκρή στον διάδρομο, σε κοντινή απόσταση από τη σορό του γιου της, η οποία ήταν μέσα στο υπνοδωμάτιο. Η 54χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Τα στοιχεία από το σπίτι δείχνουν ότι πρέπει να σημειώθηκε πάλη ανάμεσα στη γυναίκα και στον δολοφόνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση έχει προσαχθεί ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος είναι υπήκοος Ιταλίας και εξετάζεται από την Αστυνομία.

Ο 65χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή, λέγοντας πως ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές. Συγκεκριμένα, ο Ιταλός είπε στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν, κάποια στιγμή ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς και ειδοποίησε τον γείτονα. Όλα αυτά έγιναν λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι.

Στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού οι αστυνομικοί βρήκαν ένα μαχαίρι, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας.

Ο γιος ζούσε το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του και φέρεται να επέστρεψε στην Ελλάδα πριν από 2-3 ημέρες. Στον Λόγγο είχε πάει για να δει τη μητέρα του.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σημειώνεται πως πρόκειται για τη δεύτερη φορά που σημαίνει συναγερμός στην περιοχή του Αιγίου τα τελευταία 24ωρα, καθώς πριν από λίγες ημέρες συνελήφθη ο Τζέιμς Δαλαμάγκας για δολοφονία ομογενή που φέρεται πως είχε κάνει το 1999 στην Αυστραλία.