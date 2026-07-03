Οι αστρολογικές τάσεις της ημέρας φέρνουν έντονη κινητικότητα και απρόβλεπτες εξελίξεις για ολόκληρο τον ζωδιακό κύκλο. Οι προβλέψεις για τα ζώδια σήμερα δείχνουν ότι η κόντρα της Σελήνης με την Αφροδίτη δημιουργεί αναταράξεις στις επαφές μας, αναγκάζοντάς μας να δούμε την αλήθεια πίσω από συμπεριφορές.

Την ίδια στιγμή, το εκρηκτικό σμίξιμο του Άρη με τον Ουρανό δίνει την απαραίτητη ώθηση για ρίσκα, αυθορμητισμό και ξεκαθαρίσματα, προτού το κλίμα γίνει πιο συναισθηματικό αργά το βράδυ.

Κριός

Το κοσμογονικό σκηνικό στον ουρανό φέρνει στον δρόμο σου άτομα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα πρόσεχες καν. Μια φρέσκια επαφή, σε φιλικό ή ερωτικό επίπεδο, έχει όλες τις προδιαγραφές να πάρει σοβαρή τροπή, αφού το κοινό έδαφος και η έλξη θα φανούν αμέσως.

Η ώθηση του Άρη και του Ουρανού σε καλεί να εμπιστευτείς το ένστικτό σου και να ανοίξεις νέους δρόμους. Αν μπορείς να δώσεις κίνητρο σε κάποιον, κάνε το χωρίς δεύτερη σκέψη. Προς το τέλος της ημέρας, η Σελήνη στους Ιχθύες σε παρασύρει σε πιο εσωτερικά μονοπάτια, όπου τα όρια μεταξύ επιθυμίας και πραγματικότητας θολώνουν. Η ξεκούραση είναι απαραίτητη για να καθαρίσει το μυαλό.

Ταύρος

Κράτησε την ψυχραιμία σου και απόφυγε τα νεύρα με πρόσωπα που είναι στο πλευρό σου, ακόμη κι αν νιώθεις το βάρος των περιστάσεων. Η δυσαρμονία Σελήνης και Αφροδίτης βγάζει στην επιφάνεια μια τάση για αντίδραση απέναντι σε υποχρεώσεις, κάνοντάς σε να βλέπεις το ποτήρι μισοάδειο.

Ωστόσο, η αυτοσυγκράτηση θα γίνει το κλειδί της επιτυχίας σου την ώρα που ο Άρης συναντά τον Ουρανό. Η ωριμότητά σου θα κερδίσει τις εντυπώσεις. Αργότερα, με το πέρασμα της Σελήνης στους Ιχθύες, οι συναντήσεις και οι φίλοι θα σου προσφέρουν μια πιο ζεστή αγκαλιά.

Δίδυμοι

Οι υγιείς δεσμοί απαιτούν καθαρές κουβέντες και αμοιβαίους συμβιβασμούς. Το πλανητικό σκηνικό σε πιέζει να βγάλεις από μέσα σου όσα ζητάς, δίνοντας όμως παράλληλα το δικαίωμα και στην άλλη πλευρά να ακουστεί.

Δεν χρειάζεται να πεις «ναι» σε όλα, αρκεί να υπάρχει γέφυρα επικοινωνίας. Η σύνοδος Άρη-Ουρανού είναι ιδανική για να τολμήσεις αλλαγές στην εμφάνισή σου, να προωθήσεις πρωτοποριακές ιδέες και να κάνεις κινήσεις που θα συζητηθούν. Το βράδυ, το ενδιαφέρον σου μετατοπίζεται καθαρά σε ζητήματα που αφορούν την καριέρα σου.

Καρκίνος

Η προσοχή σου πρέπει να στραφεί άμεσα στη διαχείριση των οικονομικών σου εκκρεμοτήτων. Οι πλανητικές επιρροές προειδοποιούν ότι τα σπατάλες χωρίς πλάνο θα βγουν σε κακό μακροπρόθεσμα. Ο Άρης και ο Ουρανός σου δίνουν τα εφόδια να κόψεις συνήθειες που ζημιώνουν το πορτοφόλι σου.

Παράλληλα, αν κρύβεις κάτι από τον άνθρωπό σου ή τους συνεργάτες σου, η στιγμή είναι ιδανική για να ανοίξεις τα χαρτιά σου και να βρεθεί μια κοινή γραμμή. Με τη Σελήνη στους Ιχθύες, η ψυχολογία σου θα βελτιωθεί αισθητά.

Λέων

Η προσωπική σου ζωή περνά από ένα προσωρινό κράσ-τεστ, καθώς η Σελήνη από τον Υδροχόο κοντράρεται με την Αφροδίτη. Οι παρεξηγήσεις είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά δεν σημαίνει ότι ήρθε το τέλος. Αν βλέπεις μοτίβα συμπεριφοράς να επαναλαμβάνονται, περίμενε να πέσουν οι τόνοι πριν ανοίξεις συζήτηση.

Η συνάντηση Άρη και Ουρανού φέρνει ξαφνικές προτάσεις για έξοδο και ευκαιρίες να ξεδώσεις με δικά σου άτομα. Μια σύντομη απόδραση θα σε ανανεώσει. Το βράδυ, άφησε πίσω τις κακίες, αλλά μην παραβλέψεις όσα σε πλήγωσαν.

Παρθένος

Όταν οι ρυθμοί χάνονται, οι αδυναμίες βγαίνουν στην επιφάνεια. Το τετραγωνικό κλίμα σε αναγκάζει να κοιτάξεις κατάματα τις ανάγκες του οργανισμού σου αλλά και τις σχέσεις σου, κάνοντας τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

Στον επαγγελματικό τομέα, ο Άρης και ο Ουρανός μπορούν να φέρουν μια ξαφνική ευκαιρία ή μια επιτυχία που θα σε ανεβάσει στα μάτια των ανωτέρων σου. Αν έχεις στα σκαριά ένα μεγάλο σχέδιο, κάνε την κίνησή σου. Το βράδυ φέρνει την ηρεμία και την ισορροπία που αναζητάς με το περιβάλλον σου.

Ζυγός

Η ημέρα λειτουργεί ως ξεκαθάρισμα για το ποιοι αξίζουν να είναι στη ζωή σου. Η όψη Σελήνης-Αφροδίτης φέρνει στην επιφάνεια γκρίνια και κακοπροαίρετη κριτική από τρίτους. Αν αντιληφθείς ότι κάποιοι αναλώνονται σε σχόλια και υποτιμούν τους γύρω τους, τράβα μια κόκκινη γραμμή.

Ευτυχώς, η σύνοδος Άρη και Ουρανού υπόσχεται νέες γνωριμίες με άτομα που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εσένα. Όταν η Σελήνη περάσει στους Ιχθύες, αφιέρωσε χρόνο στο να γεμίσεις τις μπαταρίες σου.

Σκόρπιος

Κράτα τις άμυνές σου απέναντι σε όσους προσπαθούν να παίξουν με το συναίσθημά σου. Η κόντρα των πλανητών ευνοεί τα παιχνίδια ελέγχου και τη χειραγώγηση στις σχέσεις. Μην υποχωρείς απλά και μόνο για να διατηρήσεις μια πλασματική ειρήνη.

Η σύμπραξη Άρη και Ουρανού θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, δείχνοντας ποιοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν ουσιαστικά και ποιοι μένουν στα λόγια. Ένας νέος κύκλος μεταμορφώσεων ξεκινά και σε δυναμώνει. Το βράδυ, η φαντασία σου παίρνει φωτιά.

Τοξότης

Η ανάγκη σου για φυγή και νέες παραστάσεις χτυπάει κόκκινο. Αναζήτησε διεξόδους που διευρύνουν τη σκέψη σου, είτε πρόκειται για ένα ταξίδι είτε για σεμινάρια και μεθόδους αποφόρτισης. Ο Άρης και ο Ουρανός ευνοούν τις αυθόρμητες αποφάσεις για εκδρομές με το ταίρι σου ή την παρέα σου.

Ζήσε την περιπέτεια, αλλά φρόντισε να μαζευτείς έγκαιρα για να μην εξαντληθείς. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε καλεί να κλείσεις τη μέρα σου στην ασφάλεια του σπιτιού σου.

Αιγόκερως

Αν σκέφτεσαι το κοινό μέλλον με ένα πρόσωπο, είναι η κατάλληλη στιγμή να δείτε αν οι στόχοι και ο τρόπος που βλέπετε το χρήμα συμβαδίζουν. Οι πλανητικές όψεις βοηθούν στο να γίνουν ξεκάθαροι διάλογοι. Αν δείτε ότι οι αποκλίσεις είναι τεράστιες, καλύτερα να το ξέρετε από τώρα.

Αν όμως υπάρχει ταύτιση, μπορείτε να προχωρήσετε με ασφάλεια. Στα εργασιακά, ο Άρης με τον Ουρανό σου δίνουν τη λύση σε ένα γρίφο που κανείς άλλος δεν μπορούσε να λύσει. Το βράδυ γίνεσαι πιο εκδηλωτικός.

Υδροχόος

Με τη Σελήνη να βρίσκεται στο ζώδιό σου, έχεις το πράσινο φως να κινηθείς με τον δικό σου, αυτόνομo τρόπο χωρίς να σε νοιάζει το τι λένε οι άλλοι. Κάποιοι δικοί σου άνθρωποι ίσως βγάλουν ανασφάλειες για τα πλάνα σου, όμως η πορεία θα τους αποδείξει ότι είχες δίκιο.

Το πέρασμα Άρη-Ουρανού ενισχύει το μυαλό σου, βοηθώντας σε να βρεις διέξοδο εκεί που οι υπόλοιποι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Αργότερα, με τη Σελήνη στους Ιχθύες, χαλάρωσε τους ρυθμούς και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου.

Ιχθύες

Ήρθε η ώρα να κόψεις τους δεσμούς με καταστάσεις που σε κρατούν πίσω. Η αντίθεση Σελήνης-Αφροδίτης βγάζει στην επιφάνεια κολλήματα και συνήθειες που σου ρουφάνε όλη την ενέργεια. Αν κάτι σου χαλάει τον ύπνο ή την καθημερινότητα, βρες τη ρίζα του κακού και τελείωνέ το.

Η συνάντηση Άρη και Ουρανού μετατρέπει τον προσωπικό σου χώρο στο απόλυτο καταφύγιο αναζωογόνησης. Το βράδυ, η Σελήνη μπαίνει στο ζώδιό σου, γεμίζοντάς σε με ελπίδα, τρυφερότητα και την επιθυμία να σμίξεις με όσους αγαπάς πραγματικά.