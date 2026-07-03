Ένας άνδρας έβαλε φωτιά στον εαυτό του το απόγευμα της Πέμπτης, σε μικρή απόσταση από τα κεντρικά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, υπέκυψε αργότερα στα σοβαρά τραύματά του, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Η αστυνομική διεύθυνση Νέας Υόρκης εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έλαβε τηλεφωνική κλήση στις 18:32 (τοπική ώρα· 01:32 ώρα Ελλάδας) για την αυτοπυρπόληση του άνδρα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ.

NOW: A protester set himself on fire in front of the UN building in New York City.



His papers found at the scene: “China Out of Tibet"



https://t.co/FVty8v5R8V — 𝔗𝔞𝔵 ℜ𝔢𝔳𝔬𝔩𝔱 🇺🇲 (@TrumpsLostBalls) July 3, 2026

«Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Μπέλβιου», στο Μανχάταν, πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα.

Δεν έκανε καμιά εκτίμηση για τα κίνητρα του απονενοημένου διαβήματος, πάντως, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ταμπλόιντ New York Post, ο άνδρας, με περιβολή θιβετανού μοναχού, έστησε κοντά του σημαία του Θιβέτ προτού αυτοπυρποληθεί.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το AFP για να τους ζητήσει σχόλιο, τα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησαν αμέσως.